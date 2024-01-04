Как быстро и дешево разблокировать забитые стоки в ванной и кухне: лайфхаки

Забитые стоки в ванной и кухне – это распространенная проблема, которая приводит к образованию неприятных запахов и поломки бытовых приборов. Агрессивные химические средства не всегда справляются с этим, а наоборот, вредят поверхности.

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OBOZ.UA нашел действенные лайфхаки, эффективно прочистящие трубы без лишних затрат. Не обязательно вызывать профессионала, вы можете сделать все самостоятельно из доступных и безопасных ингредиентов.

Пищевая сода и белый уксус

Сочетание таких ингредиентов создает химическую реакцию, которая быстро прочистит забитые стоки. Благодаря щелочным свойствам сода легко растворяет жир и грязь. Насыпьте в раковину полстакана соды и залейте все одним стаканом уксуса. Накройте отверстие тряпкой, чтобы удержать ингредиенты в трубе. Оставьте так на 15-30 минут.

Затем снимите ткань и промойте горячей водой, чтобы очистить остатки грязи.

Стиральный порошок

Стиральный порошок содержит вещества, которые не только очистят одежду от грязи, но могут размягчить жир в трубах. Вскипятите воду в кастрюле и добавьте две-три столовых ложки порошка. Горячая жидкость "активирует" чистящее средство. Выключите плиту и оставьте раствор на 20-30 минут. Затем вылейте смесь в раковину.

Вешалка для одежды

Вы можете использовать металлическую вешалку для одежды, чтобы самостоятельно вытащить мусор из труб. Для этого размотайте вешалку, чтобы образовать крючок на одном конце. Вставьте его в отверстие и осторожно заденьте мусор, блокирующий слив. Повторяйте действия до тех пор, пока не очистите трубу от грязи. Затем промойте все горячей водой.

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