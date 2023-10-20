Как быстро и дешево почистить ковер: эффективные способы

Ковры отлично украшают интерьер, делают его более уютным, но довольно быстро загрязняются и на них появляются пятна. От того, как быстро вы обработаете эти пятна, зависит, как хорошо они отчистятся. И хорошая новость состоит в том, что не нужно каждый раз отдавать предмет в химчистку, чтобы вернуть ему прежний вид. Во многих случаях можно справиться самостоятельно с помощью недорогих подручных средств.

OBOZ.UA рассказывает о нескольких рецептах. Для них не понадобится агрессивная химия или чрезмерные усилия. Однако они могут занять некоторое время.

Лимонный сок

Кислота в составе сока хорошо растворяет засохшую грязь и некоторые красители, например чернила. Чтобы воспользоваться его силой, выжмите немного свежего сока на пятно и оставьте его до полного высыхания. В это время не наступайте на место, которое чистите. Когда сок высохнет, протрите обработанный участок влажной губкой и дайте ворсу полностью высохнуть снова.

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Соль

Поваренная соль хорошо убирает жирные пятна. Ею нужно щедро посыпать загрязненное место, аккуратно протереть этот участок влажной щеткой от краев к центру и дать соли поработать несколько часов. После этого останется собрать остатки пылесосом.

Хозяйственное мыло

Натуральное средство хорошо работает с большинством видов загрязняющих веществ, в том числе устойчивых. Для чистки ковра приготовьте раствор из 5 г мыла на 500 мл воды. Мыло лучше предварительно измельчить, чтобы оно быстрее разошлось. Далее возьмите губку, увлажните в этом растворе и начните чистить пятно от краев к центру, а затем соберите влагу бумажным полотенцем. Если полностью убрать загрязнитель не удалось, повторите процедуру. Дейлайте так до полного исчезновения пятна.

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