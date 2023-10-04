Как быстрее высушить джинсы, сохранив их форму и размер: лайфхак

Джинсы – основная вещь в гардеробе большинства людей, их можно одевать на различные события и использовать в повседневных образах. Но неоднократная стирка и неправильная сушка портят внешний вид одежды.

OBOZREVATEL нашел действенный лайфхак, который поможет быстро справиться с этим. Вы сможете сохранить яркий цвет, форму и размер.

Для того, чтобы быстро высушить джинсы и не использовать сушильную машинку, вам понадобится сухое, чистое полотенце.

После стирки заверните штаны в полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем повесьте джинсы на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате. Такой простой лайфхак значительно ускорит процесс высыхания.

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Также можно разгладить джинсы руками, пока они влажные, чтобы сохранить форму и избавиться от складок. Это сохранит вам время и силы, чтобы потом не гладить штаны.

Стирка

Джинсы не рекомендуется часто стирать, чтобы не испортить их внешний вид. Если на штанах появились пятна, то вы можете постирать только их. Нанесите на нужные участки немного стирального средства и влажной тряпкой все протрите. Затем смойте теплой водой и высушите на открытом воздухе.

Если джинсы нужно стирать полностью, выверните их перед тем как загружать в стиральную машинку. Это поможет избежать выцветания. Выбирайте правильный режим стирки, например ручную или деликатную стирку.

Также не следует засыпать много порошка. Потому что на джинсах могут остаться белые следы и вам нужно будет стирать их снова. В таком случае прополощите штаны холодной водой, чтобы удалить остатки средства.

Морозилка

Если на ваших джинсах нет стойких пятен и грязи и их нужно только освежить, то не стоит пользоваться стиральной машинкой. Поместите их в полиэтиленовый пакет и положите на ночь в морозильную камеру. Низкая температура поможет удалить неприятный запах.

Уксус

Также вы можете сделать спрей из уксуса, чтобы освежить ткань. Смешайте уксус и воду в соотношении 1:1 и распылите на джинсы. Затем смочите немного водой и высушите.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько раз можно носить одежду без стирки.

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