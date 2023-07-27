Как будут на украинском маргаритки и васильки: правильные названия цветов

Люди, которые находятся в процессе перехода на украинский язык, часто по инерции используют немало русских названий для разных предметов. Часто так случается, например, с цветами.

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Специально для желающих расширить свой словарный запас именно украинскими словами, OBOZREVATEL собрал список правильных названий. Используйте их, когда любуетесь цветами в природе или приобретаете букет любимому человеку.

Братки

На русском эту разноцветную фиалку называют "анютины глазки". На украинском же правильно говорить "братки" - именно с ударением на а. Также можно называть растение "фіалка триколірна".

Волошки

Полевой цветок характерного оттенка синего цвета до сих пор называют "васильком". Но это русское слово. По-украински правильно говорить "волошка".

Стокротки

Многие привыкли называть маленький, но пышный садовый цветок "маргариткой", однако в украинском языке это название не употребляется. Его правильно именовать "стокроткой". Это слово пришло из польского языка. Цветок так назвали за то, что у него множество лепестков.

Чорнобривці

С популярными садовыми оранжево-желтыми цветами проблем меньше – их в Украине чаще называют правильно. Не в последнюю очередь благодаря популярной одноименной песне. Но иногда все еще можно услышать "бархатцы". По-украински же будет "чернобривці". Реже употребляют названия "повняки" или "оксамитці".

Косарик

Красивые соцветия нежных цветов на длинных стеблях часто называют "гладиолусы". В принципе это название бытует и в украинском языке, поэтому ошибочным оно не считается. Но более присущее нам слово – это все же "косарики".

Троянда

Королеву цветов еще в древности, когда в ходу был латинский язык, стали называть "rosa" – за его цвет. Впоследствии люди вывели массу гибридов растения самой разной окраски, а название осталось. Россияне называют ее "роза", а вот на украинском правильно будет говорить "троянда", "рожа" или "ружа".

Жоржина

Украинское название яркого и сложного по строению цветка – "жоржина". По сути, то же, что и русское "георгина", только на французский манер.

Нагідка

Довольно часто этот лекарственный и декоративный цветок называют "календула". И это тоже правильное название. На украинском ее также можно употребить слово "нагідка". А вот "ноготки" – это чисто русский вариант.

Півники

В украинской ботанической терминологии в честь этого цветка называют целый род растений – півникові. Но и название "ірис" вполне присуще нашему языку, поэтому здесь можно употреблять оба слова и не ошибиться.

Кульбаба

Русское название весеннего цветка возникло из-за того, как он размножается – когда он отцветет и созреет, ветер сдувает с него семена, прикрепленные к легким парашютикам и они разлетаются вокруг. Поэтому его и назвали "одуванчиком". В украинском определяющим стал другой признак – шарообразная форма созревшего цветка. Поэтому запоминайте название "кульбаба".

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