Как будет по-украински 'встречают по одежке': ответ языковеда

Устойчивые выражения – составляющая языка, к которой мы привыкаем очень сильно. Поэтому при переходе на украинский язык с идиомами и пословицами бывает так непросто. Поиск соответствий требует определенных усилий.

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Чтобы облегчить эту задачу украинский языковед Александр Авраменко предложил зрителям своих экспресс-уроков варианты замены таких выражений. Например, пословицы "встречают по одежке, провожают по уму". Оно призывает не судить о человеке исключительно по первому впечатлению от внешности.

Как правило, говорящие, которые только переходят на украинский, пробуют просто перевести эту пословицу. Но сталкиваются с проблемами, когда доходит до слова "одежка". В частности, многие начинают сомневаться, не русизм ли это.

"Это наше украинское слово, то же самое, что и "одяг". Не думайте, что оно русское", - объяснил Авраменко. И добавил, что оно такое же древнее, как "ждати" или "ум", которые тоже вполне присущи украинскому языку. Их уместно употреблять в повседневной речи, а также можно встретить в классических литературных текстах, в частности, у Тараса Шевченко, Леси Украинки или Михаила Коцюбинского. Также его фиксирует словарь Бориса Гринченко.

Для тех же, кто желает не просто перевести пословицу, а найти сугубо украинский эквивалент, языковед предложил два варианта: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также "не суди з одежі, а суди з розуму". Добавим, что сейчас распространение стал получать перевод английского выражения с аналогичным значением "не суди о книге по обложке".

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