Как будет на украинском 'редко, но метко': объяснение

Фразеология – один из наиболее интересных разделов в любом языке, ведь он изучает стойкие словосочетания, которыми метафорически или образно, но всегда очень точно описывают различные ситуации, события, выражают чувства. Но вместе с тем это и непростой для изучения раздел, ведь метод прямого перевода с фразеологизмами не работает. Поэтому тем, кто изучает новый язык или переходит, скажем, с русского на украинский, приходится заучивать новые конструкции взамен привычным.

Помощь в этом предлагает украинский педагог и языковед Александр Авраменко. В своих экспресс-уроках он рассказывает, как правильно заменять русские фразеологизмы и при этом не терять смысла.

Больше всего людям нравятся рифмованные конструкции – они эффектно звучат благодаря своей ритмичности и хорошо запоминаются. Примером такого фразеологизма является русское "редко, но метко". Прямой перевод дает нам уже лишенную ритма и рифмы фразу "рідко, але влучно". Смысл сохраняется, а красота построения словосочетания – нет. Впрочем, по словам Авраменко, украинский аналог этого фразеологизма существует и звучит он тоже замечательно: "раз, та гаразд" или "хоч раз, та гаразд".

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Бывают такие словосочетания и образными. Как, скажем, русское "вешать лапшу на уши", то есть обманывать, врать. Конечно, этот фразеологизм можно перевести и сказать "вішати локшину на вуха". Скорее всего другой человек, понимающий русский, уловит, о чем вы хотели сказать. Но украинские фразеологические словари предлагают лучший вариант – "замилювати очі". Тоже образно и тоже о лжи.

А бывают случаи, когда фразеологизм действительно достаточно просто перевести. Так можно поступить с сочетанием "лед тронулся", которое употребляют, когда происходит что-то долгожданное. По-украински оно будет звучать как "крига скресла".

И вдобавок Авраменко научил своих слушателей фразе, которую в Украине употребляют, чтобы убедить человека не откладывать какие-то дела, например изучение языка, на потом. В таком случае говорят "краще тепер, як у четвер".

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