Как без труда избавиться от всех пятен на полотенцах: действенный лайфхак

Кухонные полотенца, если их регулярно не стирать, могут стать настоящими питомниками бактерий. Грязь, жир и остатки пищи проникают глубоко и волокна, поэтому отмыть текстиль бывает непросто.

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Если стиральный порошок не помог, специалисты предлагают использовать "народный" лайфхак. Как без труда избавиться от всех пятен на полотенцах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Этим способом пользовались еще наши бабушки, в условиях дефицита не имея достаточно альтернатив. Проверенный годами лайфхак до сих пор имеет большую популярность. Вернуть полотенцам чистоту и белье поможет обычный уксус. В емкость с теплой водой следует налить уксус и замочить полотенца минимум на 30 минут.

Добавить уксус и лимонную кислоту можно и непосредственно в стиральную машину. Вместе с порошком в отсек для кондиционера следует залить 1/2 стакана уксуса. Подкисленная вода вернет чистоту и свежесть кухонным полотенцам. Вместо уксуса можно использовать и лимонную кислоту. Ее также советуют смешать с порошком. Важно обратить внимание на температуру стирки: максимально допустимая отметка составляет 40 градусов.

Кстати, светлые полотенца из натуральных тканей можно кипятить с поваренной солью или содой. Эти средства не только вернут текстилю чистоту, но и отлично продезинфицируют. В кастрюлю наливаем воду и после закипания добавляем в кипяток 2-3 столовых ложки соли или соды. Затем погружаем полотенца и оставляем их кипятиться на медленном огне на 20 минут. После вымачиваем полотенца в холодной воде. По желанию можно дополнительно постирать их привычным способом.

Кроме того, от пятен поможет перекись водорода. Как правильно его использовать и в каких пропорциях смешивать с моющим средством – читайте в материале.

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