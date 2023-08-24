Как без проблем постирать воротник и манжеты рубашки: быстрый способ

Белая рубашка – визитная карточка официально-делового стиля. Это универсальный, но несколько непрактичный предмет гардероба. Воротники впитывают в себя кожный жир и пот, а манжеты пачкаются абсолютно всем – от пыли на рабочем столе до остатков пищи.

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Вопрос, чем отстирать воротник и манжеты всегда актуален, но не обязательно для этого использовать дорогие стиральные порошки. OBOZREVATEL собрал эффективные "народные" лайфхаки, проверенные временем и поколениями.

Манжеты и воротники лучше замачивать до стирки, нанося средства непосредственно на загрязненные места. Стирать рубашку можно либо вручную, либо в машинке, выбирая подходящий режим, указанный на этикетке.

Стирать рубашку следует деликатными средствами для предотвращения повреждения волокон. Для удобства публикуем пошаговую инструкцию, которая поможет быстро и качественно отстирать воротник и манжеты.

Шаг 1. Возьмите специальную щетку для одежды и потрите ею воротник. Этот этап необходим для удаления ороговевших частиц кожи, пота и жира.

Шаг 2. Замочите воротник в теплой воде. Тщательно натрите ткань хозяйственным мылом. Для сильных загрязнений можно использовать мягкую щетку. Оставьте воротник замачиваться минимум на 30 минут.

Шаг 3. Тщательно прополощите воротник. Если полоски на ткани вывести не удалось, можно попробовать немного средства для мытья посуды, которое эффективно справляющется с жиром и грязью. После этого следует постирать рубашку в машинке или вручную, используя порошок для деликатных тканей.

Кстати, желтизну из воротничка удалит популярное аптечное средство. Нужно только нанести предварительно приготовленную пасту на загрязненное место и оставить действовать на 20-30 минут – за это время она должна деликатно отбелить ткань. Об ингредиентах и пропорциях – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, при какой температуре нельзя стирать вещи.

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