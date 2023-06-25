Как без хлопот отмыть пригоревшую сковороду: действенные методы, которые не повредят посуду

Бывают случаи, когда хозяйки не успевают вовремя снять сковороду с плиты. К дну поверхности прилипают частицы пищи, которые тогда трудно отмыть.

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Если сразу не почистить посуду и плиту, то на следующий день это станет настоящим испытанием. OBOZREVATEL собрал действенные методы чистки, которые помогут удалить остатки пищи и не повредят сковороду или кастрюлю.

Перед мытьем посуды необходимо дать ей остыть. Тогда вам понадобится только мыльная вода и мягкая губка. Но не используйте металлические скребки, потому что это повредит поверхность.

Также не следует регулярно мыть изделие из эмали в посудомоечной машине, так как со временем эмаль может потускнеть.

Если сразу не удается избавиться от пригоревшей пищи, лучше замочите посуду в теплой мыльной воде, как минимум на 30 минут. Вода поможет твердым частицам отлипнуть от поверхности.

Чтобы не использовать агрессивные химические средства можно сделать такую смесь самостоятельно.

Добавьте в грязную емкость одну чайную ложку моющего средства и две или три столовых ложки пищевой соды и залейте все это теплой водой. Доведите смесь до кипения и держите на плите еще 8-10 минут. Затем кухонной лопаткой удалите частицы пищи и снова промойте посуду смесью.

Если после этого грязь все равно осталась, то повторите этот процесс снова.

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