Как с легкостью отмыть каждую часть духовки: лайфхаки для кухни

Когда хозяйки часто используют духовой шкаф для приготовления своих блюд, нужно также не забывать регулярно его чистить. Жир и остающиеся в духовке частицы пищи со временем приводят к неприятным запахам.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько действенных советов, чтобы сохранить прибор в хорошем и аккуратном состоянии.



Регулярная мойка духового шкафа

Протирать поверхность духовки после каждого приготовления блюда, а тщательно очищать ее необходимо раз в три месяца. Всё зависит от частоты использования. Уход за духовкой поможет ей эффективно работать и избавит от накоплений грязи.

Использование функции самоочистки



Современные духовки имеют функцию самоочищения, но пользоваться ею лучше, когда дом хорошо проветривается. Потому что из печи во время очистки выходят испарения, в том числе угарный газ. Откройте окна и включите вентиляцию.

Чистка внутренней части духовки

Для этого понадобятся специальные моющие средства духовки, которые можно найти в любом хозяйственном магазине. Но можно создать такое средство и самостоятельно. Смешайте ½ стакана соды с тремя ложками воды и разотрите раствор на грязной поверхности. Оставьте это на ночь, а к утру протрите влажной тряпкой, смоченной в уксусе. Не забудьте надеть перчатки и защитные очки, чтобы смесь не попала в глаза и кожу. Перед мойкой накройте нагревательные элементы фольгой.

Как чистить решетки

Решетки нуждаются в регулярной чистке, потому что загрязняются больше всего. Для легких пятен достаточно средства для мытья посуды и горячей воды. Если грязь осталась, то замочите решетки на 15-30 минут в горячей воде с хозяйственным мылом и добавьте несколько мерных ложек пищевой соды, затем протрите их губкой.



Дверцы духовки

Не используйте агрессивные химические средства для мытья дверц, так как это может привести к токсичным испарениям. Лучше смочите губку в мыльной, горячей воде и протрите поверхность.

Стекло дверцы духового шкафа

Чтобы хорошо очистить грязь, необходимо снять дверцу с духовки. Маленькой щеткой для чистки удалите весь мусор из уголков духовки. Сделайте смесь из пищевой соды и уксуса и протрите стекло, если пятна не удаляются, оставьте смесь на 10 минут и снова протрите салфеткой из микрофибры. Также эту смесь используйте для чистки ручек духовки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как навести порядок дома за считанные минуты.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.