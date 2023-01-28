К концу января придется пережить еще несколько магнитных бурь: метеозависимым дали советы

К концу января украинцам придется пережить еще несколько магнитных бурь. Такие явления наибольшим образом негативно влияют на метеозависимых людей.

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Как сообщает Aif, геомагнитная активность до конца месяца не будет высокой. Однако чувствительным украинцам стоит быть готовыми к ней.

Так, магнитные бури прогнозируются на 28, 30 и 31 января. А вот 29 января геомагнитное поле Земли будет спокойным.

В то же время на сайте Meteoprog украинцев предупреждают, что в субботу, 28 января геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня.

Отмечается, что солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Кроме этого, УНИАН сообщает, что 28 и 29 января следует ожидать низкую, двухбалльную штормовую активность.

Как известно, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли. Они могут длиться, как несколько часов, так и несколько суток. Магнитные бури провоцируют возмущенные потоки солнечного ветра, которые сталкиваются с окрестностями планеты Земля, а затем взаимодействуют с ее магнитосферой.

В это время метеозависимые и беременные люди могут испытывать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Также во время таких явлений обостряются хронические заболевания и ослабляется иммунитет.

В связи с этим медики советуют придерживаться правильного режима сна. По словам врача-невролога, кандидата медицинских наук Татьяны Майковой, спать нужно ложиться за час до полуночи, а просыпаться без будильника.

Особенно полезными в такое время будут физические нагрузки – ходьба, плавание, гимнастика. А вот бегать и заниматься в спортзале не рекомендуется.

Кроме того, важно отказаться от разных стимуляторов. К примеру, от кофе. В рацион следует внести побольше продуктов, которые относятся к здоровой пище. Лучше отказаться от жирного и соленого и пить много жидкости.

"У людей чаще всего регистрируются головные боли. Или любые другие болевые расстройства, потому что они реализуются всей нервной системой…" – объяснила Майкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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