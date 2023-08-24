К кому нужно обращаться на 'Вы': правила этикета

Правила этикета направлены на обобщение условностей и облегчением процесса общения. Английский удобен тем, что для "ты" и "вы" существует одно местоимение – "you". В украинском языке граница между переходом с "вы" на "ты" может быть довольно тонкой.

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OBOZREVATEL разбирался, к кому следует обращаться исключительно на "вы", а с кем можно перейти и на более близкое общение. Общее правило довольно простое: на "вы" обращаемся при официальных разговорах и при общении с незнакомцами. Однако даже в этих случаях есть исключения.

Часто в общественных местах можно заметить, что люди пожилого и старшего возраста обращаются к другим на "ты" – возрастная категория, мол, позволяет. На самом деле ко всем лицам, достигшим 12 лет, следует обращаться на "вы" – это неизменное правило этикета, которое часто игнорируют. Дети также не должны "тыкать" старшим, например, тетушкам-дядюшкам, соседям, продавцам или официантам.

Даже если на работе с коллегами вы давно уже перешли на "ты", во время общения с посторонними, при деловой беседе или на переговорах лучше говорить друг другу "вы".

Обращение на имя и отчество считают пережитком советского прошлого. К лицам старше 25 лет чаще обращаются "пан/пані (имя)".

Издавна в украинских семьях традиционно на "Вы" обращались к маме и папе. Это обращение еще встречается в некоторых регионах, однако большинство детей все-таки обращаются к родителям на "ты" – все зависит от воспитания и семейных ценностей.

На "ты" можно обратиться к членам семьи, сверстникам, коллегам в неофициальных ситуациях, друзьям и т.д. Для перехода с "вы" на "ты" должно быть взаимное согласие – правила этикета регламентируют, что следует прямо спросить об этом собеседника. Даже несмотря на теплые отношения и симпатию, собеседник может хотеть оставить за собой право на официальность и дистанцию.

Часто на работе случаются ситуации, когда старший коллега предлагает младшему перейти на "ты". Это не обязывает младшего согласиться на такой переход.

Кстати, в польском языке есть очень интересная форма обращения к собеседнику через третье лицо единственного числа. Это звучит примерно так: "Что пан желает приобрести?", "Может ли панство пропустить меня в очереди?". Не воспринимайте подобное обращение как проявление неуважения – просто особенности языка.

Правила этикета достаточно гибкие и постоянно приспосабливаются к условиям современности. Уже существует отдельный раздел о деловой онлайн-переписке. Например, голосовые месседжи удобны только для отправителя, получатель же может воспринять такой способ коммуникации как проявление неуважения. Можно ли использовать смайлы в деловой переписке и какие существуют правила оформления сообщений – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах языкового этикета, которые покажут свою воспитанность в беседе.

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