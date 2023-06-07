Изобретательный мужчина обманул лотерею и выиграл 14 раз: в чем его хитрость

Мечты о джекпоте и безбедной жизни на островах могут стать реальностью, если подойти к выполнению задачи со всей прагматичностью. Именно так поступил румынско-австралийский экономист Стефан Мандел, когда в 1990 годах он и его команда энтузиастов выигрывали в лотереях много раз подряд.

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И дело не только в везении или постоянном угадывании комбинаций чисел. Мандел разработал целую систему, о которой рассказало издание Ifl science.

Мандел высчитал шансы выигрыша в лотерею и понял, что они невероятно малы. Например, шанс получить джекпот EuroMillions по одному билету составляет 1 к 139 838 160. Экономист поставил цель – купить столько комбинаций чисел, чтобы достичь пропорции 139 838 160 к 139 838 160. Появилась еще одна проблема: как купить 139 838 160 билетов, не имея на это средств?

Мандел долго наблюдал за тенденциями лотерей и обнаружил, что в какой-то период выигрыш вырос более чем в три раза, чем стоимость выкупа каждой отдельной возможной комбинации. Он решил рискнуть, допустив, что при покупке комбинации чисел ему гарантированно вернут инвестиции. Пришлось найти кучку энтузиастов-"инвесторов" и привлечь их к схеме. Мандел создал алгоритмы для генерации и печати билетов (что в то время разрешали некоторые лотереи).

Дождавшись достаточно большого джекпота, команда покупала эти билеты в магазинах – и схема действовала.

После выигрышей в Австралии, Мандел заметил лотереи в США, джекпоты которых значительно превышали сумму, которую стоила бы покупка каждой комбинации. Особый интерес вызвала новая лотерея штата Вирджиния, в розыгрышах которой использовались только числа от 1 до 44. Это означало, что было 7 059 052 возможных комбинаций, что намного меньше обычных 25 миллионов или больше.

Когда джекпот стал достаточно высоким – 15,5 миллионов долларов – он велел своей команде скупить билеты оптом. Естественно, Мандел заранее организовал эту необычную схему, однако некоторые "инвесторы" отказались от сделки, так что не все комбинации пошли в ход, уменьшив шансы на победу.

После двух дней покупок команда Мандела приобрела 6,4 миллиона из возможных 7 миллионов комбинаций, необходимых для гарантии выигрыша – и выиграли джекпот.

ФБР и ЦРУ заинтересовались Манделом и "его молодой командой", но никаких противоправных действий не обнаружили. В общей сложности Мандел выиграл 14 разных лотерей, собрав миллионы фунтов стерлингов для себя и своих инвесторов, после чего решил уйти на пенсию и приобрел домик на тропических островах Вануату.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что математик раскрыл секрет, как увеличить шанс выигрыша в лотерею.

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