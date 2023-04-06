Как увеличить шансы выиграть в лотерею: математик раскрыл секрет

Кто из нас не мечтал выиграть миллион в лотерею? Имея такую сумму денег, можно не жить от зарплаты до зарплаты в съемной квартире, считая каждую гривну, а наконец позволить себе просторный дом с бассейном, путешествия и любые прихоти.

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И действительно, есть счастливчики, которые получают свой желаемый выигрыш и начинают новую жизнь. Но много ли их? Есть ли шанс стать одним из них? Математик рассказал о статистике лотарей и действительно ли существуют секреты счастливых чисел. Детали рассказало издание Daily Mail.

Математик Райан Гарибальди, директор Центра исследований коммуникаций в Ла-Хойя, Калифорния, ошеломил цифрами. Шанс выиграть джекпот в США составляет один до 300 миллионов. Но, по его словам, не все так безнадежно, как может показаться на первый взгляд. Гарибальди говорит, что есть секреты, которые увеличивают шанс на выигрыш. Надо просто обращать внимание на непопулярные числа, покупать билеты в регионах, где их покупают меньше и выбирать правильные скретч-оффы.

Многие верят в теорию счастливых чисел. Играя в лотерею, где нужно зачеркнуть 6 номеров, они не действуют наугад, а берут за основу даты каких-то событий из жизни. Гарибальди предлагает никогда не ориентироваться на какую-либо дату при зачеркивании числа в лотерее. Есть высокая вероятность того, что так поступите не только вы – и это существенно снизит шанс на победу.

Другой совет: если вы покупаете билет с номерами, не зачеркивайте все цифры подряд в строке или столбце. Гарибальди отмечает, что это совсем не оригинально и так поступают очень часто. Опять же шансы на победу падают.

Американцы ежегодно тратят почти 100 миллиардов долларов на государственные лотереи, надеясь выиграть сумму, которая изменит жизнь, но обычно уходят с пустыми руками.

Крупнейший американский Powerball был в 2016 году, когда банк достиг колоссальных 1,586 миллиарда долларов, разделенных между тремя билетами из Калифорнии, Флориды и Теннесси.

"Ричард Ластинг четыре раза выиграл в местной лотерее Флориды на 1 038 499,92 долларов. Ушедший с должности в 2018 году Ластинг ранее говорил, что реинвестировал выигрыши в покупку новых лотерейных билетов, использовал последовательные номера или подобранные вручную числа", – рассказал Гарибальди. Но, по мнению математика, это скорее исключение из правил и просто счастливое совпадение, вряд ли таким образом можно увеличить шанс на победу.

Еще один совет во время игры в лотерею – покупать в городах или регионах, где продается наименьшее количество билетов.

Гарибальди предлагает по возможности выбрать игру, в которой можно угадать четырехзначное число и сделать ставку в шестиугольник.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в США сорвали третий самый большой лотерейный джек-пот в истории страны.

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