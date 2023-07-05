Изменят квартиру до неузнаваемости: 13 красивых комнатных цветков

Как ни работай над созданием интерьера, сколько денег в него не вкладывай, он не будет выглядеть завершенным без живых растений. Они не только служат украшением, не только очищают воздух и улучшают микроклимат помещений, но и придают комнате обжитый и ухоженный вид. Но какие растения выглядят лучше всего?

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Конечно, здесь следует опираться на свой личный вкус и выбирать зелень, которая радует именно ваш глаз и подходит именно вам по условиям помещения (освещенность, влажность и т.д.) и навыкам ухода за цветами. Однако существуют совершенно беспроигрышные варианты. OBOZREVATEL собрал список вазонов, которые станут шикарным акцентом в доме или офисе.

Монстера

Несколько лет назад гигантская лиана переживала бум популярности. Принты с ее ажурными листьями были повсюду. Они действительно создают потрясающий акцент в любом пространстве. Ухаживать за монстерою несложно, но она может вырасти весьма большой, поэтому выбирайте под горшок с ней свободный уголок.

Цикламен

Цикламен – зимнее украшение, когда в комнатах не так много природного света. Поставьте горшок с растением в прохладное, защищенное от сквозняков место, где солнце бывает утром. Поливайте раз или два в неделю по необходимости. И он отблагодарит вас роскошным цветением.

Драцена Массанжеана

Любая драцена в интерьере выглядит как выразительный акцент. Свой выбор можно остановить именно на драцене Массанжеана из-за ее неприхотливости. Но придется поделиться с ней площадью, ведь это довольно крупное растение. Она переносит слабое освещение и не любит чрезмерного увлажнения. Но учитывайте – некоторые драцены могут быть токсичными для домашних животных.

Калатея

Листья калатеи выглядят потрясающе благодаря полосатому орнаменту на нем. Это тропическое растение, которое нуждается во влажных почве и воздухе, поэтому в сухом помещении оно будет чувствовать себя не очень хорошо.

Орхидеи фаленопсисы

Эти цветы являются живым символом роскоши. Цветение фаленопсисов довольно длительное, а цветы напоминают экзотических бабочек и бывают самых разных оттенков. Но уход за ними нуждается в определенных навыках. И терпении, ведь капризный цветок может иногда болеть и требовать времени и усилий на реанимирование.

Адиантум

Любителям папоротников понравится этот пышный ярко-зеленый куст с перистыми и блестящими листьями. Адиантум отлично смотрится в подвесном кашпо и может вообще не занимать полезную площадь. Но он требует тщательного ухода – умеренного увлажнения, опрыскиваний и внимания к освещенности.

Замиокулькас

Восковые листья растения могут казаться искусственными, настолько они совершенны. При этом замиокулькас вообще неприхотлив к условиям и процветает даже в полумраке и с нерегулярным поливом. Растет куст при хорошем уходе достаточно быстро. И благодаря своему темно-зеленому цвету служит ярким акцентом в любом помещении.

Антуриум Андре

Эти популярные комнатные растения родом из Колумбии имеют длинные темно-зеленые кожистые листья и иногда выпускают красивые красные, розовые и белые сердцевидные "цветы", которые могут цвести в течение нескольких недель. Они лучше будут чувствовать себя в хорошо освещенных помещениях с высокой влажностью воздуха.

Пеперомия

Этот эпифит радует большим разнообразием окраски листьев – от зеленой с прожилками до темно-фиолетовой. Растение любит влажность воздуха, непрямой свет и небольшое или среднее количество воды. И может красиво спадать каскадом из подвесного кашпо.

Суккуленты

А это уже выбор ленивого садовода. Суккуленты – кактусы, алоэ, толстянки и т.д. – неприхотливы к поливу и не очень любят влагу в воздухе. Из них можно собирать красивые композиции. Несколько разных видов будут хорошо чувствовать себя в одном горшке.

Эпипремнум золотистый

Красивый плющ способен расти в разных условиях освещенности и влажности. И при этом всегда поражает скоростью выпуска новых листьев. Из него можно делать целые каскады на стенах или перегородках, если высадить несколько черенков в один горшок. Но растение придется время от времени подрезать.

Аглаонема

Аглаонема представлена великолепным разнообразием окраски пятнистых листьев. Виды с менее выраженным контрастом хорошо чувствуют себя в тени. Более ярким понадобится свет, чтобы поддерживать форму. В любом случае, это простой для выращивания вид.

Фикус лирата

Растение относится к тем видам фикусов, которые не требуют много места в доме – оно растет в высоту и не превращается в целое дерево. Фикус лирата радует большими листьями яркой окраски и не требует сложных условий содержания или ухода.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как точно узнать, пора ли поливать комнатное растение.

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