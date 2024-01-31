Избегите неприятных разговоров: какие вещи нужно обязательно убрать перед приходом гостей

Как нас не убеждают, что убивать целый день на наведение идеальной чистоты перед приходом гостей не очень целесообразно, мы все равно стараемся навести порядок в доме перед тем, как кого-то принимать. Но как найти баланс между личным чувством комфорта, приемлемым уровнем порядка и впечатлением, которое получат гости от посещения?

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Эксперты по домашнему хозяйству утверждают, что для этого достаточно будет обуздать беспорядок и спрятать некоторые чувствительные предметы, которые могут стать предметом лишних обсуждений. OBOZ.UA рассказывает обо всем подробнее.

Укротите хаос

Даже идеально убранное помещение будет выглядеть плохо, если по нему повсюду будут разбросаны вещи. И наоборот, небольшой слой пыли вряд ли бросится в глаза комнате, где все стоит на своих местах. Поэтому, вместо того, чтобы бегать по дому с ведром воды, моющим средством и инструментами для чистки, начните с того, что соберите все, что валяется где бы то ни было, и разложите по своим местам. Также можно убрать в шкаф лишние пледы и подушки, спрятать мелкие гаджеты и бытовую технику, временно закрыть в гардеробе корзину с стиркой и сложить всю грязную посуду в посудомойку. Вот так просто и без лишних усилий вы создадите иллюзию порядка.

Игрушки детей и домашних животных тоже можно временно куда-то подевать. Скорее всего, их с радостью развлекут ваши гости, так что скучать эти пару часов они точно не будут.

Все, что останется, чтобы произвести хорошее впечатление, это протереть освобожденные поверхности от пыли и помыть пол, что достаточно быстро и необременительно. Поэтому отдавайте предпочтение уборке беспорядка, а не отмыванию малейших пятен и не корите себя за небольшую грязь. Ваши гости тоже люди, поэтому они все прекрасно понимают.

Спрячь все, о чем не хотите говорить

Предметом обсуждения может стать что угодно находящееся на виду. А значит, если вы хотите избежать какой-то беседы, подумайте о том, чтобы на время убрать эти вещи с глаз.

О чем может идти речь? Например о лекарствах, сигаретах, неоплаченных счетах, алкоголе, который вы не подаете к столу, и тому подобном. Так родственники могут начать расспрашивать вас о ваших плохих привычках или затруднительном финансовом положении и вы снова будете чувствовать себя как провинившийся подросток на семейном совете. А это не самое лучшее чувство.

Не стоит держать на виду также очень личные вещи – от нижнего белья до интимных игрушек или тестов на беременность. Не слишком деликатные гости могут воспринять это, как сигнал к обсуждению вашей частной жизни. Это будет очень интересно и увлекательно. Для всех, кроме вас.

Также, если вы знаете, что ваши вкусы в искусстве и развлечениях могут радикально расходиться с мнением гостей, то уберите подальше хотя бы самую спорную часть своей коллекции, будь то книги, фильмы, музыка, видеоигры или картины с плакатами. Обычно они могут раздражать старших родственников, поэтому подумайте о том, не стоит ли скрыть от них такой триггер на время.

Если у вас есть какие-то ценные или хрупкие предметы, а вы ждете гостей с детьми, это исключительно ваша ответственность – позаботиться о безопасности этих вещей. Спрячьте их или переставьте так, чтобы детские ручки не могли дотянуться до них. Так же следует поступить, если вы знаете, что на вашей вечеринке будут употреблять алкоголь.

Ну и, конечно, уберите с глаз свой ноутбук или планшет. Наши персональные гаджеты – это окно в наш внутренний мир. И не все могут удержаться от того, чтобы залезть в это окно чуть ли не с ногами. Сохраните свою личную жизнь от чужих глаз, а чужие глаза от своих частных секретов.

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