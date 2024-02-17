Избавьтесь от этого немедленно: топ-8 вещей, которые нужно выбросить и даже не вспоминать

Начать расхламление может быть весьма непросто. Вещи, которые вы уже не используете, способны вызвать массу приятных воспоминаний. И вы, вместо того чтобы найти им новый дом или утилизировать, снова кладете их на место. Это нормально, это естественная реакция психики человека. Но рано или поздно сделать первый шаг придется.

Проще всего это можно сделать, воспользовавшись какой-то заранее подготовленной системой. Например, списком различных предметов, которые можно перебирать постепенно. OBOZ.UA публикует такой список. В него вошли вещи, которые можно найти в разных местах дома от кухни до гардероба. Позже вы поблагодарите себя за то, что решились.

Просроченная еда

Продукты, у которых истек срок годности, могут серьезно навредить вашему здоровью. Потому их хранить точно не стоит. Чтобы они не занимали ценное место в холодильнике или в кладовке, избавьтесь от них. Ревизию продуктовых припасов следует проводить по крайней мере раз в месяц, тогда у вас точно не будет собираться просроченная еда.

Просроченные лекарства

То же с лекарствами. Не обязательно препараты по истечении срока годности станут опасными, но их эффективность точно снизится. Это касается всех форм выпуска – таблеток, сиропов, кремов, мазей, витаминов, БАДов и т.д. Перебирайте домашнюю аптечку хотя бы раз в полгода, чтобы не проснуться однажды с симптомами простуды или похмельем и не увидеть, что ваш аспирин уже два года как непригоден.

Просроченная косметика

Еще один тип вещей, имеющих четкий срок годности, это косметика. Иногда мы возлагаем надежды на, скажем, крем под глаза, которые он не оправдывает. И тогда баночка просто стоит и пылится. Обратите, наконец, на нее внимание и утилизируйте. А в будущем лучше сразу раздавайте такие продукты друзьям. Ревизию полок с косметикой тоже следует проводить раз в 6-8 месяцев.

Испорченная одежда

Вещи с дырками и пятнами мы часто оставляем, чтобы носить дома или на даче. И в результате не носим вообще нигде. И они просто занимают место в шкафу, не принося ни пользы, ни радости. Так почему бы не оставить себе только хорошую и красивую одежду? Кстати, это же касается одежды несоответствующего размера. Если она в хорошем состоянии, отдайте, продайте или пожертвуйте ее.

Поврежденные простыни и полотенца

Домашний текстиль, потерявший вид или функциональность, мы часто кладем на отдаленную полку и благополучно о нем забываем. И он, опять же, превращается в хлам. Простое решение, если вы не хотите его выбрасывать, это отдать такие вещи в приют для животных – там всегда есть потребность в подобном.

Старые материалы для творчества и ремонта

Предположим, когда-то вы собственноручно покрасили стену в кухне в потрясающий цвет и оставили в кладовке банку с остатками краски на случай, если придется что-то где-то подкрасить. Как давно вы проверяли, как та банка поживает? Скорее всего, ее содержимое давно высохло и больше непригодно к использованию. Просто занимает место. Так же можно сказать о недорисованной картине по номерам или остаткам нитей после вышивания. Выбросьте все, с чем уже вряд ли можно сделать что-нибудь полезное. А пригодные остатки отдайте тому, кому они еще понадобятся.

Сломанные или устаревшие гаджеты

Вы когда-нибудь оставляли себе старый телефон на случай, если вам понадобится гаджет для подстраховки, если тот, который у вас в работе, сломается? А знаете, где он сейчас? Возможно, вы когда-то положили в шкаф mp3-плеер и теперь слушаете музыку только через мобильное приложение. Или зачем-то храните кофемолку, которая уже не способна справиться с зернами - только дымит. Это, опять же, лишний хлам. При этом он легко продается через онлайн-барахолки и доски объявлений. А всякую мелочь типа наушников или мышек можно сдать на переработку или выбросить с чистой совестью.

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