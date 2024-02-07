Избавьтесь от этих вещей, если мечтаете о богатстве: народные приметы

Для того чтобы разбогатеть, нужно много работать и искать новые возможности. Это аксиома. Но люди, которые верят в приметы, советуют также подстраховаться, избавившись от вещей в доме, блокирующих энергию достатка.

Проверить, работают ли эти суеверия нереально. Тем не менее OBOZ.UA собрал список вещей, которые ассоциируются в народе с бедностью. Возможно, избавившись от них вы действительно начнете двигаться к финансовому успеху.

Старая одежда

Хранить вещи, которые вы не носите, все равно, что держаться за прошлое, которое вас не устраивает. Переберите свой гардероб, если там есть предметы, которые вы не носите больше года, отдайте или продайте их. Освободите место для всего, что подходит вам лучше.

Поврежденные зеркала

Зеркало считается порталом в потусторонний мир. Чтобы энергия через него свободно проходила туда и обратно, оно должно быть целым. Если на нем есть трещины или сколы, это ниточки, за которые цепляется всякий негатив. Потому держать разбитые зеркала в доме не стоит.

Сломанная техника

Даже мелкая сломанная техника не несет в себе ничего хорошего, что уж говорить о больших приборах. Поэтому гаджеты нужно либо ремонтировать, либо утилизировать. Иначе, говорят в народе, в вашей жизни тоже все не будет как следует работать.

Картины с мрачными сюжетами

Они могут быть очень стильными и хорошо вписываться в интерьер, но пугающие или навевающие негативные мысли картины и постеры притягивают в дом соответствующую энергетику. Лучше такими свое жилье не декорировать.

Сухоцветы

Любые мертвые растения являются магнитом для мертвой энергии, говорит искусство феншуй. Если у вас нет сил что-то делать, возможно, это из-за букета из сухоцветов в доме. Особый негатив несет с собой сухой камыш. Его считают предвестником тяжелых болезней и смерти.

Старые веники

Веник считается магическим предметом, который может выметать из дома плохое и притягивать хорошее. Особенно хорошо он работает с финансовой энергией. Так что, если вы будете держать в доме старый, поломанный и грязный веник, то и с финансами у вас все будет не очень весело. Два веника приведут к расщеплению денежного потока, а не к его удвоению. Поэтому выбросьте все старые потрепанные предметы и приобретите себе один новый и качественный.

Останки живых существ

Когда-то было очень модным декорировать жилище чучелами и рогами добытых на охоте животных, класть на пол их шкуры вместо коврика. А красивые морские раковины до сих пор считаются удачным интерьерным украшением. Однако на тонком уровне их считают символом страданий, смерти и застоя. Что никак не способствует финансовому успеху.

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