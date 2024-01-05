В доме всегда будет счастье: народные приметы для тех, кто ищет удачу

Наши предки верили, что некоторые предметы могут привлечь удачу и счастье в семью, поэтому обязательно хранили их у себя дома. Магическая сила определенных вещей создавала ощущение надежды, дружелюбия и уюта.

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OBOZ.UA составил список таких предметов. Если вы суеверны, то обязательно в доме должны быть следующие вещи.

Подкова

Подкова приносит удачу и благополучие. Главное найти правильное место в доме. Подкова должна висеть над входной дверью "ножками" вверх, чтобы образовать "чашу", в которой будет любовь, успех и счастье. Но избегайте перевернутой подковы, считается, что тогда все счастье выльется и дом будет пуст.

Чеснок

Наши предки верили, что чеснок – это мощный оберег от злых духов и нечистых сил. Если вы хотите защитить свой дом, то расставьте его на четыре угла стола. А чтобы улучшить здоровье, повесьте пучок чеснока в углу под потолком.

Мед

В доме всегда должен быть мед, если вы хотите, чтобы семья была богатой. Еще в древности хозяева угощали уважаемых гостей вкусностями, чтобы к семье относились с уважением.

Икона

В каждом доме обязательно должна быть икона. Это мощный оберег, который защитит семью от нечисти и наполнит дом миром, гармонией и взаимопониманием. Наши предки просили в молитвах благословение, здоровье для себя и семьи.

Свеча

Если в вашей жизни возникли проблемы, то зажгите освященную свечу и помолитесь. Обычно верующие круглый год хранят пасхальную и стритенскую свечи. Они обладают особой силой.

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