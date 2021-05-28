Историки показали старинную карту Украины и России, которая опровергает миф об "одном народе"

Историки обнародовали в сети старинную карту, которая доказывает, что Украина воспринималась в мире как самобытная страна еще в начале XVIII века. Зато современная Россия тогда даже не носила свое нынешнее название.

Показательная фотография была обнародована на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы публикации отметили, что уникальная карта была издана еще в 1720 году. Ее автором был Иоганн-Баптист Хоманн – географ и картограф, основатель картографического издательства в Нюрнберге, которое было ведущим издателем такой продукции в Германии.

"Украина и Красная Русь обозначены как одна территория, а на севере видим Московские земли и Тартарию", – объяснили историки.

Напомним, ранее в сети обнародовали фото еще одной старинной карты ХVIII века, на которой тогдашняя территория нашего государства четко подписана словом "Украина". Ее автором был немец Матеус Зойтер.

Показательно, что эта карта называлась "Малая Тартария и Украина – государство казаков". Малой Тартарией в те времена в европейской картографии, географии и историографии обозначали Крымское ханство – современную украинскую АР Крым, временно оккупированную Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, также пользователям сети показали карту с точным местоположением Запорожских Сечей на территории современной Украины. Показательно, что все они были в восточных и южных регионах.