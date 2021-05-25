Историки обнародовали знаковую карту Запорожских Сечей в Украине

В сети опубликовали карту с точным местоположением Запорожских Сечей на территории современной Украины. Показательно, что все они были в восточных и южных регионах.

Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Показательно, что обозначенные территории – это как раз те области, которые российская пропаганда до сих пор пытается окрестить "изначально русскими".

Всего на юге и востоке Украины насчитывалось восемь Сечей. В частности, это Новая (Пидпильненськая), Томаковская, Задунайская, Базавлуцкая, Микитинская, Чертомлыкская, Каменская и Олешквовская.

Новая (Пидпильненская) Сечь просуществовала с 1734 по 1775 год, Томаковская – с 1558 по 1593, Задунайская – с 1775 по 1828, Базавлуцкая – 1593 по 1638, Микитинская – с 1638 по 1652, Чертомлыкская – с 1652 по 1709, Каменская – с 1709 по 1711 и Олешквовская – с 1711 по 1734.

Заметим, что Олешковская Сечь была в непосредственной близости к временно оккупированному сейчас Россией Крымскому полуострову.

Напомним, ранее украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани показал архивное фото памятника запорожским казакам в городе Тамань на Кубани. Сейчас он является частью Краснодарского края Российской Федерации, однако основали его именно украинские воины как свое первое поселение в этом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото уникальной коллекции флагов запорожских казаков 1651 года, которая хранится в Военном музее Стокгольма (Швеция). Она включает 12 знамен.