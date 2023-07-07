Играют очень важную роль: зачем человеку действительно нужны мизинцы

О мизинцах мы вспоминаем обычно тогда, когда ударяемся ими о высокий порог. Однако ученые вспоминают о них гораздо чаще – недавно даже провели интересное исследование.

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В одном из экспериментов специалисты проверяли взаимосвязь длинны пальцев и скорости бега. Детальнее об этом рассказало издание Ifl Science.

Результаты исследования показали, что люди с более длинными пальцами тратят больше энергии на бег. Но получилось несовпадение: оказалось, что спринтеры, легкоатлеты и марафонцы, как правило, имеют более длинные пальцы на ногах, получая короткий всплеск скоростного преимущества в обмен на больший расход энергии.

Все пальцы на ногах используются для того, чтобы поддерживать равновесие и двигаться вперед, а мизинец при этом не такой уж и бестолковый отросток.

Врач-ортопед Брюс Пинкер из Progressive Foot Care How Stuff Works подчеркнул, что без мизинца была бы невозможна нормальная биомеханика стопы.

"Цель мизинца состоит в том, чтобы обеспечить равновесие. Когда человек делает шаг, стопа перекатывается с латеральной стороны в медиальную при нормальной биомеханике стопы", – пояснил Пинкер.

При этом основную роль играет мизинцевый сустав.

"Именно сустав большого пальца ноги, мизинцевый сустав и пятка обуславливают нашу способность ровно ходить. Это действует как штатив. Если вы снимете одну часть штатива, вы потеряете равновесие", – рассказал специалист Венджай Сунг, врач White Memorial Medical Group.

При потере мизинцев со временем люди привыкнут ходить и без них, утверждают медики. Однако это приведет к изменению походки и частым падениям из-за нарушения равновесия.

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