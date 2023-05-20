Как увеличить размер обуви: способы разносить новую пару

В эпоху онлайн-покупок нередки случаи, когда обувь, заказанная в интернете, оказалась немного не по размеру. Если ситуация не критическая – модель не слишком давит, но все же немного мозолит, есть несколько лайфхаков, которые помогут быстро разносить новую пару.

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Следует сразу подчеркнуть, что некоторые методы, предложенные специалистами, несколько рискованны, поэтому испытывать их следует осторожно. Как увеличить размер кожаной и тканевой обуви, а также изделий из кожзама – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхаки для кожаной обуви

Специальные средства

Безопаснее всего – использовать магазинные средства. Специальные спреи помогут быстро придать кожаной поверхности требуемую форму. Средство нужно нанести на поверхность и поносить обувь в течение времени, пока спрей высохнет.

Кипяток

Рисковый, но, как отмечают пользователи в сети, очень действенный лайфхак. В кастрюлю нужно налить воду и поставить кипятиться. Когда вода закипит, следует опустить обувь на 2-3 секунды, а затем сразу надеть ее на плотные носки. Носить обувь советуют до полного остывания. Естественно, делать это следует осторожно, чтобы не получить ожоги.

Как увеличить размер обуви из искусственной кожи

Используйте фен

Это самый простой и популярный способ. Нужно лишь медленно нагреть туфли теплым воздухом. Выбирать слишком высокий температурный режим не следует. Когда материал станет более мягким, следует надеть обувь на плотные носки и разнашивать минимум час.

Лайфхак со спиртом

Пригодится плотный шерстяной носок и спирт. Эксперты советуют натереть изнутри обувь спиртом и разнашивать ее в течение часа.

Влажная бумага

Обувь нужно заполнить крепкими шариками из мокрых газет или влажной бумаги. Лучше делать это на ночь, ведь нескольких часов будет мало. Есть вероятность, что процедуру придется повторить несколько раз.

Советы для тканевой обуви

Испытание холодом

Тканевые кеды можно растянуть под действием воды и низких температур. Внутрь обуви следует положить завязанный пакет с водой. Отправляем кеды на ночь в морозильную камеру. Секрет очень прост: жидкость, замерзая, растянет ткань.

Мокрые носки

Не очень приятный лайфхак. Плотные носки нужно смочить в теплой воде, надеть на ноги и начать разнашивать кеды. Делать это рекомендуют до полного высыхания носков.

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