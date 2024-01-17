Идеальный способ наполнить дом приятным ароматом: нужно всего несколько минут

Магазинные освежители воздуха часто не дают желаемого эффекта. Они обладают выраженным химозным ароматом, от насыщенности которого даже могут возникать головные боли.

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Поэтому стоит задуматься об эффективном, экологичном и безопасном ароматизаторе. Эксперты Kobieta Interia рекомендуют попробовать вариант с популярными фруктами.

Домашний ароматизатор

Приятный аромат – основа уютной атмосферы. Домашний освежитель воздуха подарит вам хорошее настроение и поможет справиться с нежелательными запахами, например из кухни.

Ароматы создают приятные ассоциации и воспоминания, связанные с жильем. Простые и доступные ингредиенты помогут создать уют. А запах цитрусовых освежает, улучшает настроение и придает энергию.

Пошаговая инструкция

Цедру лимона следует натереть с помощью мелкой терки. Положите ее в тканевый мешок, например, льняной. В крайнем случае можно использовать полиэтиленовый пакет, но не забудьте сделать несколько отверстий иглой или зубочисткой.

Прекрасный аромат распространится по всей квартире, если вы положите емкость с цедрой на радиатор,

Даже если Рождество давно прошло, вы все еще можете сохранить праздничную атмосферу дома. Зима обычно ассоциируется с цитрусовыми, поэтому ароматизатор будет очень уместен.

Как вариант, можно наполнить мешочки апельсиновой цедрой, гвоздикой, лавандой или другими душистыми травами. Пряный аромат, смешанный с ноткой цитрусовых, будет действовать как природный освежитель воздуха и идеально подойдет для гостиной или кухни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии.

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