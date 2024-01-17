Идеальный способ наполнить дом приятным ароматом: нужно всего несколько минут
Магазинные освежители воздуха часто не дают желаемого эффекта. Они обладают выраженным химозным ароматом, от насыщенности которого даже могут возникать головные боли.
Поэтому стоит задуматься об эффективном, экологичном и безопасном ароматизаторе. Эксперты Kobieta Interia рекомендуют попробовать вариант с популярными фруктами.
Домашний ароматизатор
Приятный аромат – основа уютной атмосферы. Домашний освежитель воздуха подарит вам хорошее настроение и поможет справиться с нежелательными запахами, например из кухни.
Ароматы создают приятные ассоциации и воспоминания, связанные с жильем. Простые и доступные ингредиенты помогут создать уют. А запах цитрусовых освежает, улучшает настроение и придает энергию.
Пошаговая инструкция
Цедру лимона следует натереть с помощью мелкой терки. Положите ее в тканевый мешок, например, льняной. В крайнем случае можно использовать полиэтиленовый пакет, но не забудьте сделать несколько отверстий иглой или зубочисткой.
Прекрасный аромат распространится по всей квартире, если вы положите емкость с цедрой на радиатор,
Даже если Рождество давно прошло, вы все еще можете сохранить праздничную атмосферу дома. Зима обычно ассоциируется с цитрусовыми, поэтому ароматизатор будет очень уместен.
Как вариант, можно наполнить мешочки апельсиновой цедрой, гвоздикой, лавандой или другими душистыми травами. Пряный аромат, смешанный с ноткой цитрусовых, будет действовать как природный освежитель воздуха и идеально подойдет для гостиной или кухни.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии.
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