И для одежды, и для дома: как правильно использовать кислородный порошок

Хозяйки часто используют кислородный порошок, чтобы удалить стойкие пятна на одежде и других поверхностях. Это экологичный и безопасный для здоровья отбеливатель, который хорошо растворяется в горячей воде.

Видео дня

В смеси есть химические соединения карбоната натрия и пероксида водорода, что помогает эффективно бороться с грязью. OBOZREVATEL узнал, как правильно использовать кислородный порошок.

Такое средство удалит пятна от еды, напитков, травы или пота и вернет хороший вид вашим вещам. Для этого нужно растворить одну или две столовые ложки средства в пяти литрах воды.

Погрузите одежду в раствор и оставьте на час, но если пятна стойкие, то лучше оставить вещи на ночь. Затем постирайте одежду вручную или с помощью стиральной машинки.

Когда порошок взаимодействует с водой, выделяется кислород, который во время стирки помогает справиться с загрязненными.

Если вы хотите осветлить белье, то при стирке добавляйте к обычному порошку столовую ложку кислородного отбеливателя.

Хотя порошок экологичен и может справиться с любыми пятнами, но есть ткани, которые нельзя стирать этим раствором. Это шелк и шерсть.

Такое средство можно использовать и для очистки поверхностей. Им можно помыть мусорные ведра или туалетные лотки для домашних животных и вы избавитесь от неприятного запаха и стойких пятен.

Для этого растворите столовую ложку порошка в литре воды, смочите губку или тряпку и протрите необходимые поверхности.

Ранее OBOZREVATEL публиковал модные лайфхаки для уборки, которые могут повредить вашу мебель и негативно повлиять на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.