Хорошие манеры, которым обязательно нужно научить детей: топ-7

Хорошие манеры закладываются с самого детства. Но сейчас учить детей им стало проще. Достаточно привить им ключевые принципы современного этикета, не вдаваясь в подробные ритуалы и правила. Причем, чтобы вырастить достойного воспитанного человека, достаточно научить ребенка семи основным правилам.

OBOZREVATEL рассказывает, какие принципы являются основополагающими. Они составят базис хорошего воспитания для ребенка всех возрастов. Итак, вот чему должен научиться ребенок.

Здороваться

Этим правилом пользовались еще наши бабушки, которые жили в селах – они здоровались со всеми. Для них это было продиктовано тем, что все соседи друг друга знали и сделать вид, что вы не знакомы, считалось очень грубым. Сейчас подход несколько изменился – вежливые люди просто пытаются создать окружающим хорошее настроение. Для этого достаточно просто говорить "здравствуйте" соседям, продавцам в магазине, родителям друзей по площадке и т.д. Дальше общение будет складываться значительно удачнее само собой.

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Благодарить

Это еще одно маленькая приятность, которая не требует значительных усилий. И при этом учит ребенка доверию к миру. Если попросить что-то, добавив слова "пожалуйста", а затем поблагодарить за услугу или какую-то вещь, можно завоевать расположение кого угодно. Особенно если тебе три года, у тебя волшебные кудри и обезоруживающая улыбка.

Извиняться и принимать извинения

Признавать свою неправоту – очень важный навык, если ты живешь в обществе. Без нее не уладишь ни один конфликт. Не менее важно принимать извинения. Родительские манипуляции в духе "что-то непохоже, что ты действительно осознаешь свою вину" апеллируют, собственно, к чувству вины – одному из самых невыносимых чувств в принципе. В следующий раз вы можете не дождаться даже формального извинения. Поэтому возьмите за правило извиняться перед детьми, если нарушили свое обещание, случайно сделали кому-то больно или не смогли что-то сделать. И так же принимать их извинения. Дальше они поймут все сами.

Не опаздывать

Невозможно научить ребенка уважению к другим людям, не обучив его уважению к их времени. Ни один человек не должен тратить свое время на ожидания. Конечно, ничто не сработает здесь лучше собственного примера.

Уступать место в транспорте

С этого можно начать обучать ребенка проявлениям эмпатии в самом широком понимании. Поэтому, объясняйте, что уступать место пожилым людям, беременным женщинам, людям с инвалидностью – это правильно, ведь стоять таким пассажирам точно непросто.

Знакомить людей

Вы, вероятно, неоднократно попадали в ситуацию, когда ваш спутник или спутница встречали на, скажем, прогулке кого-то знакомого и останавливались поболтать, а вы оставались стоять в стороне и чувствовали себя невидимкой. Неприятное чувство, не правда ли? Проблема легко решается, если познакомить тех, кто видится впервые, между собой. Так что знакомьте своего ребенка с теми, кого вы встречаете, и просите его отрекомендовать вам своих друзей. Это здорово прокачает его навыки социализации.

Отрываться от гаджетов

Оторвать ребенка, особенно подростка, от смартфона или планшета кажется нереальной задачей. Но научиться этому очень важно. Это ведь тоже элемент уважения – уметь расстаться с любимым гаджетом ради живого общения. Опять же, начните с себя. Если ребенок хочет с вами поговорить, заканчивайте телефонные разговоры или чаты, ставьте на паузу видео или музыку. Или если разговор действительно важный, давайте реалистичные прогнозы относительно того, когда вы освободитесь. Не надо говорить "минутку", если работы еще минут на 15. А потом обязательно откладывайте все дела, чтобы пообщаться.

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