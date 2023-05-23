Готовьте зонтики: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на вторник. Карта

Во вторник, 23 мая, погода в Украине будет в основном дождливой, осадков не будет только в западных областях. При этом день будет достаточно теплым, днем столбики термометров во всех регионах поднимутся выше 20 градусов.

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На побережьях морей и северо-востоке будет немного прохладнее, чем на остальной территории страны. Об этом сообщают Наталья Диденко в своем Telegram и Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди сегодня ночью ожидаются небольшие, а днем умеренные повсюду, кроме западных областей – там будет преимущественно солнечно, только в Карпатах есть вероятность небольших осадков. Местами также возможны грозы.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине – днем во вторник в южных и центральных областях местами может быть град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а в западных областях от 6 до 11 градусов. Днем в Украине потеплеет до 20-25 градусов по Цельсию. В Карпатах по прогнозу ночью будет прохладно – от 2 до 7 тепла, а днем 15-20 градусов по Цельсию.

В Киевской области во вторник будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидается умеренный кратковременный дождь, местами возможны грозы. Температура по области ночью будет от 11 до 16 градусов, а днем потеплеет до 20-25 градусов по Цельсию.

"В Киеве 23 мая – местами кратковременные дожди, возможны грозы (не пугайтесь). Зонты уже держите неподалеку! Температура воздуха в столице во вторник составит +22, +23 градуса", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупреждали, что в начале этой недели в Украине существенно изменится погода. Температура воздуха будет расти во всех регионах, но большую часть страны накроют сильные грозовые дожди.

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