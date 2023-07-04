Гости будут в восторге: какими цветами украсить вход в дом летом

Лето – время буйства природы, когда хочется украшать свой дом живыми растениями. Так же летом приходит время выставлять у входа в дом или подъезд горшки с цветами или небольшими кустами, которые будут приветствовать гостей. Или украшать клумбы.

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Издание Homes and Gardens собрало десятку таких растений. Они не нуждаются в сложном уходе, а гости будут в восторге от такой красоты.

Герани

Это растение имеет очень пышную зелень и красиво цветет. Так что выглядит роскошно на протяжении всего теплого сезона. При этом большого внимания ему не нужно. Все, что понадобится, это своевременный полив и удаление увядших соцветий, чтобы усилить дальнейшее цветение. Герань радует богатством оттенков, переносит разный уровень освещенности, засухоустойчива и легко адаптируется к любым условиям. С ней справится даже начинающий садовник

Петунии

Вьющимся растением можно застелить клумбу, а можно высадить ее в подвесные кашпо и получить роскошный цветочный каскад, который будет цвести до самых холодов. Чтобы усилить цветение петунии, обеспечьте ей обильный полив и регулярное опрыскивание. Оттенки выбирайте по своему вкусу и к своему дизайну – здесь ограничений почти нет.

Анютины глазки или же фиалка Уитрокка

Универсальные цветы хорошо чувствуют себя в любых горшках, оконных ящиках и подвесных кашпо. И радуют глаз настоящим буйством цветов. Нередко эти цветы сами по себе окрашены сразу в несколько разных оттенков, так что такой декор точно станет настоящим акцентом на входе. Их лепестки могут казаться нежными, но анютины глазки очень устойчивы к широкому спектру климатических условий. Особенно хорошо они чувствуют себя в прохладе.

Вечнозеленый самшит

Выбрав этот куст однажды, вы получите всесезонное украшение своей входной группы. Самшит дает большую массу зелени, которую можно подстригать как угодно по своему вкусу. Он хорошо чувствует себя в контейнерах и в открытой земле. Он вынослив к разным условиям и не требует много воды. Все, что ему нужно, это хорошо дренированная почва и хорошее освещение.

Лаванда

Травянистое растение обеспечит не только роскошное цветение, но и прекрасное благоухание у вашего дома. И будет привлекать бабочек, тоже создающих сказочную атмосферу. Из массы сортов лаванды лучше выбирать более устойчивые – они будут нуждаться в меньшем уходе. К тому же это многолетнее растение, то есть мороки с ним не будет достаточно долго.

Хоста

Многолетнее растение с весьма декоративными листьями ценится за неприхотливость в уходе и выносливость. Оно процветает в тени, поэтому подойдет даже для входящих групп, ориентированных на север. Хосты бывают разных размеров, цветов и текстур листьев и при этом отлично компонуются между собой. Пусть они не балуют своих хозяев цветами, зато ухаживать за ними очень легко.

Мискантус

Прекрасный выбор для любителей эстетики дикой природы. Высокая пышная трава создаст подвижный зеленый акцент у входа. Лучше всего сочетать мискантусы с цветущими растениями. Они элегантно колеблются на ветру и смотрятся очень изящно. Также растение относительно неприхотливо в уходе, требует минимального полива и обрезки, что делает его практичным выбором.

Хризантемы

Универсальный выбор, чтобы украсить входную дверь, это хризантемы. Они растут пышными кустами и обильно цветут, распространяя вокруг себя узнаваемый приятный аромат. Да, они любят солнце и нуждаются в определенных усилиях по выращиванию, в частности в борьбе с вредителями и болезнями, но цветение хризантем того стоит. Регулярное внесение удобрений и равномерное поддержание влажности поможет растению выпустить максимум бутонов.

Кипарис

И снова вечнозеленый вариант. Кипарис можно выращивать как декоративное дерево в контейнере или в открытой земле, при этом усилий по уходу он потребует минимальных. Самая большая работа с кипарисом, это ежегодная стрижка кроны. Они прекрасно подходят для создания не только живых изгородей, но и топиариев.

Суккуленты

Вариантов суккулентных растений, которые можно посадить возле своего дома, множество. От кактусов, которым нужен тропический климат, до молодила, которое прекрасно чувствует себя в условиях полной смены времен года. Если у вас есть эффектная толстянка или алоэ, летом горшок можно выносить во двор. В уходе эти растения нуждаются совсем небольшом, но впечатление при этом производят незаурядное.

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