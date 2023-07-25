Головоломка по мотивам 'Оппенгеймера': решить могут только гении

Со временем мозг человека слабеет, поэтому нужно использовать каждую его часть. Решение головоломок помогает мозгу стимулировать умственную деятельность, улучшает аналитическое и логическое мышление.

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На днях вышел в прокат один из самых ожидаемых фильмов Кристофера Нолана – биографическая драма "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы. Вдохновленный этим фильмом Джагран Джош создал интересную головоломку, которая заставит вас задуматься.

На картинке нужно найти неправильный ядерный знак. Эту задачу способны решить только гении.

Чтобы решать такие загадки, нужно отказаться от пути, который кажется нам правильным и поразмыслить над другими способами.

Благодаря задачам на логику, мозг включает фантазию и пытается искать необходимые зацепки, которые приведут к правильному ответу.

Если вы не можете разгадать головоломку, внимательно посмотрите на верхний правый угол и вы сразу увидите ответ.

Однако не стоит огорчаться, если вы не смогли быстро найти неправильный ядерный знак. Нужно почаще решать головоломки. Это поможет вам укрепить память, улучшит настроение и поможет в решении сложных проблем.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку по мотивам одноименного фильма "Барби", которую решат только самые умные.



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