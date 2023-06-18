Головоломка, которую решат только избранные: найдите цифру 3 за 15 секунд

Головоломки на наблюдательность, как никакие другие, способны развивать внимание и концентрацию. Особенно если речь идет о головоломках с ограничением во времени.

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OBOZREVATEL публикует задачу именно такого типа. Здесь участнику предлагается за 15 секунд найти на картинке знак, визуально похожий на остальные, но все же отличающийся. (Чтобы увидеть картинку, долистайте страницу до конца)

Среди множества цифр 5 необходимо обнаружить единственную тройку. Для этого нужно внимательно посмотреть на изображение и сконцентрироваться на паттерне, который образуют цифры.

Воздействие головоломок

Игры для мозга, даже самые простые – на внимание, эффективны для стимуляции его работы и улучшения когнитивных функций. Любители подобных головоломок дольше сохраняют остроту и активность своего ума. Таким образом, можно развивать когнитивные навыки, уровень концентрации внимания и быстроту мышления.

Также подобные задачи позволяют снизить уровень стресса и почувствовать эйфорию победителя, стимулируя центр вознаграждения в случае, если удается найти правильный ответ. Несколько минут подобных развлечений в день рекомендуют людям, желающим поддержать здоровье мозга в течение длительного времени. Наряду с изучением иностранных языков, другими интеллектуальными нагрузками и приятной физической активностью, головоломки поддерживают этот сверхважный орган в хорошей форме.

Важное предостережение

Единственное предостережение при выполнении подобных задач – это избегать напряжения глаз. Если вы почувствуете дискомфорт в глазах, сразу прекратите решать головоломку. Вернетесь к ней позже.

Подсказка для тех, кто хочет получить правильный ответ или не может найти на картинке тройку. Нужная цифра находится в правом нижнем углу изображения.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подобную задачу, где нужно было найти единственное отличие среди трех одинаковых котов.

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