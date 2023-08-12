Головоломка для людей с высоким IQ: решат только умелые математики

Хотите научиться решать сложные проблемы – начните с головоломок. По крайней мере, такой совет дают некоторые эксперты. Например, математические задачи позволяют развить логику и структурированный подход.

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Так издание Freshers Live публикует такую задачу, которую способны решить только люди, хорошо разбирающиеся в правилах математики и имеющие высокий IQ. Чтобы дать правильный ответ, нужно будет вспомнить по меньшей мере школьную программу на продвинутом уровне.

Итак, посмотрите на картинку ниже и попытайтесь произвести нужные расчеты и дать правильный ответ. Время на выполнение задания не ограничено.

Преимущества головоломок

Головоломки – это упражнения, предназначенные для стимуляции когнитивных функций. Они побуждают мозг поработать над тем, чтобы выполнить упражнение. Такая активность может развлекать, а вместе с тем, у подобных упражнений есть и другое применение. К примеру, некоторые неврологи используют их для проведения диагностики некоторых состояний у своих пациентов. Также задачки такого типа учителя дают школьникам, чтобы развить у них творческий подход.

Некоторые исследования также показывают, что выполнение головоломок помогает поддерживать разум в форме. Пожилые люди, регулярно решающие головоломки, обычно лучше справляются с различными задачами, связанными с когнитивными функциями.

Правильный ответ

Если вы не смогли справиться с заданием, правильный ответ можно найти на картинке ниже. Но сначала все же попытайтесь найти решение самостоятельно.

73-6÷3+4-9÷3= 73-2+4-3= 72

Ранее OBOZREVATEL публиковал математическую головоломку на дополнение таблицы с числами. Ответить на нее способны только люди с высоким IQ.

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