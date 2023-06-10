Головоломка для людей с высоким IQ: найдите на фото спрятанного кота

Оптические иллюзии – отличный способ проверить работу мозга. Такие тесты проливают свет на то, как вы воспринимаете вещи и даже могут определить (естественно, очень условно) уровень интеллекта.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. Если вы внимательно посмотрите на картинку, то можете увидеть дорогу, камни и листья. Но основная задача – найти скрытого кота.

Среди обломков есть кот, который не слишком заметен благодаря игре света и смешиванию цвета камней.

Эксперты утверждают: если вам удастся идентифицировать скрытого кота на изображении всего за секунду, это может являться признаком чрезвычайного интеллекта.

Сосредоточившись на изображении, вы начнете замечать, как среди размытых контуров прорисовывается силуэт кота.

Исследования показали, что тренировка мозга подобными головоломками имеет большую пользу, потенциально снижая риск неврологических заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера.

Кстати, психолог Ричард Грегори разработал теорию визуального предположения, согласно которой основное восприятие мозга базируется на поверхностной обработке "сверху вниз", и почти 90% воспринимаемой нашими глазами информации теряется до того, как она достигнет мозга. Мозг делает предположение на основе прошлого опыта и воспоминаний, связанных со знанием наблюдаемого объекта. Восприятие визуальных объектов может быть связано с подсознательными ассоциациями.

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересную головоломку, решить которую за 5 минут могут только люди с высоким IQ.

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