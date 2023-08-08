Головоломка для избранных: найдите флаг ЕС за 20 секунд

Головоломки – это задача, где нужно проявить свою сообразительность и наблюдательность. Такие испытания особенно полезны для развития аналитического и логического мышления. Если регулярно решать разные загадки, то можно снизить риск возникновения некоторых болезней, например, деменции.

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Компания Holiday Extras создала интересную головоломку, с помощью которой можно проверить свое зрение и внимательность. Чтобы решить задачу у вас есть всего 20 секунд.

Нужно найти флаг Европейского Союза среди десятков полотенец с подобным узором на пляже. Это не так просто, как кажется, потому что зонтики и полотенца имеют одинаковый цвет, что легко запутает вас.

Люди не могут обрабатывать визуальную информацию мгновенно. Потому что то, что мы видим, отстает от реальности и мозг пытается восполнить пробелы.

Чтобы человек воспринял определенную зрительную информацию, сначала свет должен попасть на сетчатку глаза, затем информация попадет в систему визуальной обработки изображений. А оттуда сигнал поступает в ту часть мозга, где формируется восприятие того, что видит человек.

Поэтому не огорчайтесь, если сразу не смогли найти полотенце. Необходимо регулярно решать такие загадки, чтобы натренироваться.

Полотенце находится в правом нижнем углу рисунка, спрятанное под большим желтым зонтиком.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которая поможет определить уровень IQ, нужно найти странные часы.



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