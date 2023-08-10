Головоломка для гениев: только самые умные найдут змею на картинке

Пока одни оптические иллюзии испытывают наш мозг необычным сочетанием объектов, которые он может трактовать сразу несколькими способами, другие заставляют напрячь зрение в поисках скрытого объекта. Одними из лучших здесь являются головоломки, в которых нужно найти замаскированное под внешнюю среду животное.

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Так портал Fresherslive опубликовал изображение, на котором точно есть змея. Но найти ее смогут только самые наблюдательные. Итак, внимательно рассмотрите картинку ниже. Не упускайте детали. Постарайтесь управиться за 12 секунд.

Природа часто окрашивает пресмыкающихся точно под цвет среды, в которой они живут. Это позволяет им эффективнее маскироваться во время охоты и хорошо прятаться от хищников. Эффективность камуфляжа при этом такова, что нетренированный глаз ни за что не выделит животное на земле, в листьях или в песке. На этом принципе и построена данная головоломка.

Эксперты говорят, что такие упражнения на внимательность очень полезны для мозга. Они помогают сформировать новые нейронные связи, что полезно для профилактики развития деменции.

В то же время, если вы не уложились в 12 секунд, не огорчайтесь – продолжайте искать на картинке змею. Это в любом случае принесет вам пользу. Ведь главное – решить головоломку, а не поставить рекорд.

Если вы все равно не смогли справиться с заданием, но очень хотите увидеть, где спряталась змея, воспользуйтесь подсказкой. На ней нужен сектор обведенный овалом. Впрочем, даже в нем найти пресмыкающееся не так просто.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, на которой можно увидеть мышь, а можно – лицо. Она обманывает ваш мозг и взламывает привычные алгоритмы восприятия.

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