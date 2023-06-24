Головоломка для гениев: найдите на фото три красных дротика

Головоломки – это интересные задачи, заставляющие нас задуматься и проявить смекалку. Они помогают развить оригинальное мышление и умение критически оценить ситуацию.

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На фото изображено большое количество досок для дартса разных размеров и среди них нужно найти три красных дротика. Как сообщает Nottingham Post, ученые обнаружили, что люди, находящие дротики менее чем за 15 секунд, вероятно, имеют гениальный уровень IQ (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Сначала кажется, что задача проста, но оптическая иллюзия вводит нас в заблуждение. Доски размещены на красном фоне и имеют некоторые красные метки и это усложняет поиск.

Если вам удалось с первых секунд найти дротики, это признак чрезвычайного интеллекта и памяти. Исследования показали, что чем больше решать сложные головоломки, тем умнее мы становимся.

По данным компании Clear Eyes, занимающейся изготовлением глазных капель, человеческому глазу нужно всего 13 миллисекунд, чтобы обработать изображение, а мозг подсказывает, на что смотреть.

Ответ на головоломку можно найти в правом нижнем углу изображения, дротики находятся все на одной доске.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новой оптической иллюзии, вызвавшей ажиотаж в сети.

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