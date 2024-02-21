Головоломка для гениев: догадайтесь, кто настоящая мама на рисунке

Насколько вы внимательны к деталям? Проверить это важное качество могут помочь головоломки по поиску ответа через обстоятельства на изображении.

Именно такую головоломку предлагает вам OBOZ.UA. На изображении, которое вам предстоит проанализировать, можно увидеть двух женщин и одного мальчика. Попытайтесь за 7 секунд ответить, кто из женщин является мамой ребенка.

Итак, сосредоточьтесь на том, что вы видите. Это комната, в которой общаются две подруги, пока на полу играет кубиками и небольшим мячом ребенок. Поверьте, несмотря на в целом нейтральную ситуацию, на изображении достаточно деталей, чтобы можно было сделать правильный вывод относительно родства его героев.

Включите таймер, выставьте его на 7 секунд и начинайте обдумывать ответ. Внимательно проанализируйте все детали изображения. Опишите себе аргументы, свидетельствующие в пользу вашей версии. А когда время истечет или когда будете готовы, листайте дальше, чтобы увидеть правильный ответ.

Итак, правильный ответ: мать ребенка сидит слева. И вот какие моменты на это указывают. Прежде всего она сидит слегка наклонившись в сторону мальчика, а родители всегда стараются занимать такое положение, из которого они смогут максимально быстро дотянуться до ребенка. Другая женщина держит спину прямой, она меньше заинтересована в малыше. К тому же, мальчик и женщина на левом стуле имеют одинаковый цвет волос. Ну и, наконец, сам малыш развернулся лицом к ней, а дети в таком возрасте тоже стараются не упускать родителей из виду – это дает им чувство безопасности и уверенности.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой нужно было выяснить, какая пара на картинке лишняя.

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