Головоломка для гениев: для решения есть всего 5 секунд

Игр с мячом существует большое разнообразие, а мячи для них нужны разные. И на отличиях между этими снарядами порой можно неплохо тренировать наблюдательность.

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Так OBOZREVATEL нашел картинку-головоломку, которая предлагает среди множества мячей для регби найти один для американского футбола. На эту задачу у зрителя есть всего 5 секунд.

Сложность головоломки в том, что оба снаряда имеют овальную форму и визуально схожи. Однако если ваша наблюдательность находится на достаточно высоком уровне, а мозг активен, вы справитесь с этой задачей.

Нейронаука утверждает, что решение таких задач может быть полезно для поддержания здоровья мозга и развития таких навыков, как внимательность и наблюдательность. Подобные игры можно использовать в рамках профилактики развития разных форм деменции.

Сами по себе они вряд ли смогут предупредить проблему, но в комплексе с другими мерами, такими как здоровый сон, достаточная физическая активность, правильное питание и прочие интеллектуальные нагрузки приносят дополнительную пользу. Решать такие задачи можно каждый день. Чем разнообразнее они будут, тем лучше.

С подобных игр часто начинается интеллектуальное развитие ребенка. Но и во взрослом возрасте такие головоломки могут стать неплохим развлечением и тренажером для мозга.

Итак, поставьте таймер на 5 секунд и внимательно посмотрите на картинку. Если вам не удалось решить задачу за отведенное время, вы можете искать, пока не справитесь с головоломкой (что тоже хороший вариант), или воспользоваться подсказкой. Она опубликована ниже.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подобную картинку-головоломку с самолетами.

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