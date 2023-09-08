Голитися чи бритися? Как правильно сказать на украинском

Людей, которые переходят на украинский язык, часто беспокоит, не употребляют ли они в речи русизмы. Особенно если они уверены, что в украинском есть соответствие, а они употребляют более привычные для себя лексемы.

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Под этот случай попадает пара "голитися" и "бриться" - глаголы, на обозначение механического удаления волос с кожи с помощью специального инструмента. Некоторым из говорящих кажется, что слово "бритися" является русизмом. Разъяснить этот вопрос решил известный языковед, популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

По его словам, опасения относительно того, что это слово русское – беспочвенны. Слово "бритися" присуще практически всем славянским языкам. И украинские словари его тоже фиксируют. В частности, оно входит в словарь Бориса Гринченко и в современные издания.

Кроме того, отметил Авраменко, абсолютно нормальным для украинского языка является однокоренное существительное "бритва". Оно, например, употребляется в пословице "голий, як бубон, а гострий, як бритва". А в том же словаре Гринченко указывается еще одно: "хто потопає, той ся бритви хапає".

Итак, подытожил языковед, употреблять можно оба слова – это не будет ошибкой. Каждый говорящий в праве выбрать себе вариант по вкусу. А исправлять других по поводу употребления другого варианта нет необходимости.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение Авраменко, как на украинском языке правильно называть время.

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