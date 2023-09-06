Как сказать, который час, на украинском: основные правила

Вопросы, связанные с течением времени, мы задаем друг другу довольно часто. Но, как отмечают эксперты, часто при этом совершаем немало ошибок, когда говорим на украинском языке.

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Помочь разобраться в нюансах описания времени решил языковед, педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. Он рассказал, как правильно формировать словосочетания на обозначение времени и никогда не ошибаться.

Дело в том, что в украинском языке текущий час обозначается порядковым числительным. И только минута – количественным. Чтобы не запутаться, достаточно запомнить вопрос, который правильно задавать, чтобы узнать время: "Котра година?".

Следовательно, правильно будет сказать "восьма п’ятдесят", а не "вісім п’ятдесят". Потому что "котра година?", а не "скільки врем’я".

Цифрами время записывается через двоеточие. Итак, запись будет выглядеть так – 15:10, а читаться – "п’ятнадцята година, десять хвилин" или "п’ятнадцята десять".

Также мы часто называем время в менее формальных формулировках – говорим, сколько времени прошло от ровного часа или сколько осталось до ровного часа. Здесь, по словам Авраменко, правило простое: если минутная стрелка находится в правой части циферблата (указывает на цифры от 12 до 6), то нужно употреблять предлог "на", а если в левой (от 6 до 12) – предлог "за".

Разберем на примерах вместе с числовой записью времени:

5:10 – п’ята десять – десять хвилин на шосту;

14:15 – чотирнадцята п'ятнадцять – п'ятнадцять на третю;

5:50 – п’ята п’ятдесят – за десять шоста;

4:35 – четверта тридцять п’ять – за двадцять п’ять п’ята.

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