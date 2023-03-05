Где в Украине 5 марта прогнозируют снег и мороз: данные синоптиков

В воскресенье, 5 марта, в западных областях Украины прогнозируется небольшой снег с дождем и держится небольшой минус. Прохладнее всего в Ривненской области, где столбики термометров опустились до -5 градусов по Цельсию.

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Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Украинского гидрометцентра. Судя по нему, температура воздуха постепенно поднимается с запада на восток. Ожидается облачная с прояснениями погода.

Уточняется, что осадки в этот день возможны только в Карпатском регионе, на остальной территории – преимущественно сухо. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с.

Также синоптики предупредили, что утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с, объявлен I уровень опасности, желтый. Соответствующие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним: 4 марта киевлян напугал громкий звук, который они спутали со взрывом, а также вспышки в небе. Однако с войной эти явления не имеют ничего общего – в столице Украины заметили снежную грозу – довольно редкое метеорологическое явление, которое происходит примерно 5-6 раз в год. Во время грозы вместо дождя с неба падает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– до 12 марта в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура днем, хотя ночью местами возможны небольшие морозы. 9-10 числа в отдельных регионах прогнозируются обильные осадки;

– согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. Отмечается, что в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

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