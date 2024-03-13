Где в цветнике выбрать лучшее место для пионов и чем их подпитывать весной

Пышные и яркие пионы станут настоящим украшением сада. Это нежные, изящные и ароматные цветы, которые не требуют особого ухода, однако следует выбрать правильный участок и вовремя внести подкормки.

OBOZ.UA разбирался, где лучше посадить пионы и какие удобрения будут способствовать пышному продолжительному цветению. Прежде всего следует помнить, что это светолюбивые цветы, поэтому в тени и на сквозняках они быстро увянут.

Где посадить пионы

Выбирая место для посадки, важно обратить внимание, что пионы плохо реагируют на тень. Не следует сажать их под деревьями или слишком близко к изгороди. Конечно, нужно выбрать место, защищенное от сквозняков и ветров.

Лучше не высаживать пионы и на тех участках, где может образоваться "парниковый эффект" – избыточное количество влаги приводит к загниванию корней и появлению грибковых болезней.

Помнить следует и о правилах соседства: ландыши, полынь и плодовые кустарники являются плохими соседями и не будут способствовать росту и цветению пионов.

Чем подпитать пионы

Начнем с ошибок: мочевину и аммиачную селитру специалисты вносить под кусты пионы не советуют.

Перегной в качестве мульчи также будет грубой ошибкой: из-за избытка подобного рода органики цветения может просто прекратиться.

Лучше всего подкармливать растения комплексным минеральным удобрением. Пионы нуждаются в азотных, калийных и фосфорных компонентах. Соотношение должно быть равным. Садоводы рекомендуют, чтобы формула выглядела так: "20-20-20".

Вносить удобрение достаточно просто – рядом с кустом следует выкопать несколько небольших ямок. Желательно, чтобы удобрение оказалось на глубине 0,15 метра. На каждое углубление хватит около 20 г средства. После заполнения ямок удобрениями, их следует засыпать грунтом.

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