Где в квартире поставить фикус: советы для разных видов

Фикус станет украшением любого интерьера. Это, казалось бы, простое и неприхотливое растение, может начать засыхать от неправильного ухода.

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Специалисты отмечают, что определенные сорта фикусов нуждаются в различных условиях и уходе. Но все они не любят резкой смены местоположения и частой пересадки. Где в квартире поставить фикус – читайте в материале OBOZ.UA.

Советы для всех фикусов

Для фикуса лучше выбрать оптимальное место и лишний раз не перемещать вазоны. Эти растения не любят сквозняков, но нуждаются в свежем воздухе. В теплое время года можно перенести горшки на балкон или на террасу.

Прямые солнечные лучи могут обжечь листву, поэтому лучше не ставить растения на подоконник с южной стороны. Окна восточного и западного направлений подойдут лучше.

Зимой, вероятно, придется позаботиться о дополнительном искусственном освещении, иначе растения могут начать сбрасывать листву.

Советы для отдельных видов фикусов

Ряболистые фикусы нуждаются в более ярком освещении, однако оно должно быть рассеянным.

Каучуконосный фикус считают самым выносливым, он хорошо переносит даже полутень.

Фикус Али может разрастаться до нескольких метров в высоту и очень любит солнечный свет. Однако специалисты не советуют ставить горшок на полу, ведь это расположение не способствует активному освещению, а растение может страдать от сквозняков.

Лировидный фикус можно ставить на подоконнике, но защищать от прямых лучей. Этот сорт не приживется в слишком теплых помещениях.

Карликовый фикус хорошо растет при и активном солнце и при высоком уровне влажности. Его лучше дополнительно опрыскивать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, когда лучше поливать комнатные цветы и в чем разница.

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