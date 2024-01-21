Где в квартире поставить фикус: советы для разных видов
Фикус станет украшением любого интерьера. Это, казалось бы, простое и неприхотливое растение, может начать засыхать от неправильного ухода.
Специалисты отмечают, что определенные сорта фикусов нуждаются в различных условиях и уходе. Но все они не любят резкой смены местоположения и частой пересадки. Где в квартире поставить фикус – читайте в материале OBOZ.UA.
Советы для всех фикусов
Для фикуса лучше выбрать оптимальное место и лишний раз не перемещать вазоны. Эти растения не любят сквозняков, но нуждаются в свежем воздухе. В теплое время года можно перенести горшки на балкон или на террасу.
Прямые солнечные лучи могут обжечь листву, поэтому лучше не ставить растения на подоконник с южной стороны. Окна восточного и западного направлений подойдут лучше.
Зимой, вероятно, придется позаботиться о дополнительном искусственном освещении, иначе растения могут начать сбрасывать листву.
Советы для отдельных видов фикусов
Ряболистые фикусы нуждаются в более ярком освещении, однако оно должно быть рассеянным.
Каучуконосный фикус считают самым выносливым, он хорошо переносит даже полутень.
Фикус Али может разрастаться до нескольких метров в высоту и очень любит солнечный свет. Однако специалисты не советуют ставить горшок на полу, ведь это расположение не способствует активному освещению, а растение может страдать от сквозняков.
Лировидный фикус можно ставить на подоконнике, но защищать от прямых лучей. Этот сорт не приживется в слишком теплых помещениях.
Карликовый фикус хорошо растет при и активном солнце и при высоком уровне влажности. Его лучше дополнительно опрыскивать.
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