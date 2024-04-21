Где нужно сажать калину: какие условия подходят кусту

Калина – это не просто красивый куст, но и ценная ягода, используемая в народной медицине и кулинарии. Именно поэтому он является одним из лучших растений для посадки на огороде.

Чтобы калиновый куст обильно плодоносил и радовал вас своим цветением, важно не только правильно за ним ухаживать, но и усадить его в удачном месте. О том, как это сделать, рассказал Сад й огород.

Когда и где сажать калину?

Лучшее время для посадки калины – это весна, прежде чем полностью раскрылись листовые пластины, но можно делать это и осенью, главное успеть до первых заморозков.

Для оптимального развития куста подойдет нейтральная или слабокислая почва. Уровень pH должен составлять от 5.5 до 6.5.

Сажать калину следует на хорошо освещенное солнцем место или туда, где есть полутень. Желательно, чтобы куст был не возле дома, ведь обильный полив может повлиять на фундамент.

Как сажать калину?

Для посадки лучше всего подойдут 3-летние саженцы калины.

После того, как вы выбрали место для посадки, нужно выкопать яму глубиной и диаметром 50 см. Если вы планируете посадить несколько кустов, то между ними должно быть расстояние не менее 3 метров.

Затем смешайте верхний слой грунта с ведром перегноя или торфа и двумя стаканами нитрофоски и заполните этой смесью 2\3 ямы. Залейте все это 4 ведрами воды и оставьте на несколько дней.

Приблизительно через неделю высыпьте в яму остатки почвосмеси так, чтобы образовалась горка. На нее и нужно поставить куст. Далее нужно расправить корни, присыпать их землей, уплотнить и обильно полить растение. Корневая шейка саженца должна быть углублена на 6 см ниже уровня почвы.

После посадки калину рекомендуется замульчировать торфом, компостом или перегноем.

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