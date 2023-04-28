Где нельзя ставить когтеточку для кошек: запрещенные места в квартире

Приспособление для царапания и ухода за когтями, также известное как когтеточка, должно быть обязательным аксессуаром в доме, где есть кот. Если вы, конечно, не хотите, чтобы эту роль выполняла ваша мебель.

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Но не любое место в квартире или доме подойдет для установки когтеточки. Все дело в том, что процесс пользования ею для пушистика – вещь достаточно интимная. Кот должен чувствовать себя в безопасности, иметь достаточно простора, чтобы вытянуться у царапалки, и не отвлекаться ни на что. OBOZREVATEL называет самые неудачные места для размещения когтеточки.

Вблизи дорогостоящей техники и хрупких вещей

В процессе ухода за когтями кот не жалеет усилий, загоняя и выдергивая когти из соответствующей поверхности со всей силой. Так что одно неожиданное движение напряженной лапы, и ваш дорогой телевизор или хрустальная ваза полетят на пол. Готовы ли вы к такому ущербу? Или лучше просто поставить когтеточку в безопасном углу?

На кухне

Кухня – центр жизни в доме. Большинство времени здесь находится кто-то из людей, а еще в помещении постоянно чем-то интересно пахнет и периодически что-то шумит. Сосредоточиться на таком важном процессе, как чистка когтей, в этих условиях просто невозможно. А что если упадет крышка от кастрюли и испугает котика? Вряд ли он когда-нибудь еще захочет пользоваться такой стрессогенной когтеточкой. И лучше воспользуется диваном или креслом – они более спокойны.

В спальне

Чем ближе когтеточка к вашей кровати, тем лучше вы будете слышно ночью, как старается ваш любимец поддерживать свой маникюр в порядке. Если ваш сон достаточно крепок, можно рискнуть. Если нет, лучше выбрать для кошачьих принадлежностей другое место.

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