Где можно использовать старые пуговицы: идеи, которые вас удивят

В гардеробе каждого человека есть хотя бы одна вещь с пуговицами. Если вы уже не носите такую одежду, то не спешите ее выбрасывать.

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Пуговицы можно использовать не по назначению, а украсить ими другие предметы. OBOZREVATEL нашел интересные идеи, которые удивят любителей рукоделия.

Подсвечник

Возьмите стакан или небольшую баночку и обклейте ее пуговицами. Также можете использовать кусочки ткани, блестки или другие красивые вещи. Затем поставьте внутрь свечу и зажгите ее.

Такой оригинальный подсвечник точно не будет лишним в вашем доме, или это может быть отличным подарком, сделанным своими руками.

Ожерелье

Если вы любите носить разные украшения, то бусы или серьги с пуговицами точно должны быть в вашей коллекции. Подберите пуговицы по цвету и населите их на нить. Можете разбавить украшения бусинками или кулоном.

Картина

Из пуговиц можно сделать даже картину. Для этого вам понадобится рамка и кусок ткани для фона. Подберите все предметы так, чтоб они подходили под интерьер комнаты. Затем начертите на ткани рисунок, который вы хотите воспроизвести, и пришейте пуговицы. Наклейте ткань на плотный картон и поставьте в рамку.

Декор подушки

Также можно пришить пуговицы на декоративные подушки, которыми вы не пользуетесь. Это точно привлечет внимание гостей и сделает ваш интерьер уникальным.

Подставка под чашку

Чтобы не покупать специальные подставки под горячие напитки, можно сделать это самостоятельно. Для этого вам понадобится плотный картон. Наклейте пуговицы так, как вам нравится и оставьте, чтобы все хорошо высохло. И затем можете использовать подставку во время чаепития.

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