Почему нельзя заниматься рукоделием в больнице: суеверия, о которых мало кто знает

Время пребывания в больнице – тревожный период для любого человека. Никто не хочет проблем со здоровьем, а когда они уже случаются, мы начинаем проявлять дополнительную осторожность. Например, следуем суевериям. В частности, приметам, связанным с больничной койкой.

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OBOZREVATEL поинтересовался суевериями на этот счет. И рассказывает, что нельзя делать во время пребывания в больнице. В частности, почему не рекомендуется в этот период заниматься рукоделием.

Любое рукоделие, связанное с нитями – шитье, вязание, вышивание – может надолго "привязать" человека к больнице. Потому эти занятия лучше отложить до периода после выписки.

При смене постели больному нельзя класть подушку на тумбочку. Приметы утверждают, что это может привести к ухудшению состояния человека.

Не следует также желать медицинскому персоналу спокойного дежурства или спокойной смены. Согласно распространенному поверью, смена после такого пожелания точно спокойной не будет. Причем существует немалая вероятность, что проблемы возникнут именно с тем, кто хотел пожелать хорошего.

Хвалить врачей и медперсонал, когда они выполняют свои обязанности, так же не рекомендуется. Можно перехвалить и медик совершит ошибку.

Среди самих врачей существует примета, что при выполнении процедур, прежде всего хирургических операций, нельзя ронять на пол инструменты. Это предсказывает, что операция будет сложной.

Пациентам же строго не рекомендуется что-либо забывать в палате во время выписки. Это может привести к тому, что человек уже скоро вернется в больничные стены.

Так же, чтобы не задерживаться в больнице, не стоит занимать в палате только что освободившуюся кровать. Какой бы удобной она ни казалось. Лежать нужно там, где положили при поступлении.

Плохим знаком считается лечиться народными методами прямо в больнице. Это предвещает длительное и сложное выздоровление.

А чтобы больше не попадать в больницу, в народе рекомендуют при выписке перевернуть матрас, на котором лежал пациент.

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