Чем отмыть руки после чистки молодого картофеля: старые действенные способы

Молодой картофель – одно из самых вкусных блюд ранним летом. Но чистить его не просто сложно. После этого на руках остаются темные пятна, которые обычным мылом сразу не смываются.

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Однако OBOZREVATEL узнал лайфхаки, как можно быстро и эффективно избавиться от этих пятен. Или вообще избежать их появления.

Как чистить молодой картофель, чтобы не запачкать руки

Лучший способ не получить пятен на коже рук, это защитить их при чистке перчатками – тонкими хозяйственными или медицинскими. Также можно время от времени промывать руки под струей воды. Она сразу смоет все вещества, окрашивающие кожу и ногти. Небольшое количество уксуса, которое можно в процессе наносить на кожу, также растворит эти красители.

Еще один лайфхак: не чистить молодой картофель вообще. Его кожица содержит больше всего питательных веществ и при этом она достаточно тонкая и не дает ощутимого привкуса, а наоборот – делает вкус картофеля более пикантным.

Чем отмыть руки после молодого картофеля

Если вы заметили на своей коже пятна после работы с картофелинами, вам помогут удалить их кислотные средства. Руки можно протереть ломтиком свежего лимона – его сок хорошо удалит красители. Подойдет также раствор лимонной кислоты или смесь уксуса с водой в равных пропорциях.

Можно также растолочь любым способом свежий помидор в кашицу и подержать в ней руки в течение 15 минут. После этого останется только промыть их теплой водой с мылом.

Впрочем, после такой чистки не забывайте смазать кожу рук питательным кремом. Ведь кислота действует на нее не лучшим образом. Она разрушает защитный барьер и делает кожу сухой. Поэтому ей понадобится дополнительная защита.

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