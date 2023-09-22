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Где и как правильно хранить морковь, чтобы была как свежая всю зиму

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
606
Где и как правильно хранить морковь, чтобы была как свежая всю зиму

Неприхотливая в выращивании морковь может доставить немало хлопот в процессе хранения. Корнеплоды часто портятся и загнивают. Кроме того, есть высокий риск поражения грибковыми болезнями.

Следует соблюдать простые, но важные правила хранения моркови. Как защитить морковь от болезней и какое место выбрать для зимовки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1

В первую очередь морковь важно правильно собрать. Корнеплоды следует тщательно высушить на свежем воздухе и только потом приступать к подготовке к хранению. Чрезмерная влажность – основная причина появления гнили и грибковых спор.

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Правило 2

Пять простых шагов помогут продлить срок хранения моркови.

  1. Срежьте ботву.
  2. Удалите тоненькие кончики корнеплодов.
  3. Очистите морковь от земли.
  4. Проверьте наличие повреждений или поражений вредителями.
  5. Перенесите морковь в прохладное помещение.
Где и как правильно хранить морковь, чтобы была как свежая всю зиму

Правило 3

7-10 дней после уборки морковь должна пролежать в прохладном помещении с температурой воздуха +10 +14 °С. Только после этого корнеплоды переносят в погреб или подвал.

Правило 4

Влажность в помещении, где будет храниться зимой морковь, должна составлять 90-95%, а температура -2…+2 °С.

Важно обеспечить циркуляцию воздуха и среднюю вентиляцию.

Правило 5

Песок не даст моркови увядать и даже будет препятствовать развитию гнили. Слегка влажный песок нужно высыпать в ящик слоем 3-5 см, а поверх выложить морковь.

Для хранения подойдут и плотные пакеты или полиэтиленовые мешки. Их следует заполнить морковью и держать незакрытыми в прохладном помещении.

Луковая шелуха защитит морковь от гнили. В ящики слоями укладываем морковь и шелуху и помещаем емкости в погреб или подвал.

Подойдет для хранения и балкон, но придется постоянно контролировать температуру. Показатель немного выше 0 °С допустим, но при небольшом морозе следует наполнить ящики опилками или луковой шелухой и накрыть их одеялом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить собранную капусту, чтобы она доносилась до весны.

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