Где и как правильно хранить морковь, чтобы была как свежая всю зиму

Неприхотливая в выращивании морковь может доставить немало хлопот в процессе хранения. Корнеплоды часто портятся и загнивают. Кроме того, есть высокий риск поражения грибковыми болезнями.

Следует соблюдать простые, но важные правила хранения моркови. Как защитить морковь от болезней и какое место выбрать для зимовки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1

В первую очередь морковь важно правильно собрать. Корнеплоды следует тщательно высушить на свежем воздухе и только потом приступать к подготовке к хранению. Чрезмерная влажность – основная причина появления гнили и грибковых спор.

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Правило 2

Пять простых шагов помогут продлить срок хранения моркови.

Срежьте ботву. Удалите тоненькие кончики корнеплодов. Очистите морковь от земли. Проверьте наличие повреждений или поражений вредителями. Перенесите морковь в прохладное помещение.

Правило 3

7-10 дней после уборки морковь должна пролежать в прохладном помещении с температурой воздуха +10 +14 °С. Только после этого корнеплоды переносят в погреб или подвал.

Правило 4

Влажность в помещении, где будет храниться зимой морковь, должна составлять 90-95%, а температура -2…+2 °С.

Важно обеспечить циркуляцию воздуха и среднюю вентиляцию.

Правило 5

Песок не даст моркови увядать и даже будет препятствовать развитию гнили. Слегка влажный песок нужно высыпать в ящик слоем 3-5 см, а поверх выложить морковь.

Для хранения подойдут и плотные пакеты или полиэтиленовые мешки. Их следует заполнить морковью и держать незакрытыми в прохладном помещении.

Луковая шелуха защитит морковь от гнили. В ящики слоями укладываем морковь и шелуху и помещаем емкости в погреб или подвал.

Подойдет для хранения и балкон, но придется постоянно контролировать температуру. Показатель немного выше 0 °С допустим, но при небольшом морозе следует наполнить ящики опилками или луковой шелухой и накрыть их одеялом.

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