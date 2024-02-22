Где хранить зубную щетку, чтобы сэкономить пространство: гениальный лайфхак

Большинство из нас оставляют зубные щетки на полке в ванной, даже не задаваясь вопросом, насколько удобен и безопасен этот способ. Но, если вдуматься, такое открытое хранение – далеко не лучший подход, как ни крути.

Во-первых, подобное хранение загромождает пространство и создает ощущение беспорядка. Во-вторых, на щетку, которой мы ежедневно очищаем полость рта, попадают различные загрязнения. И пыль – далеко не самая большая при этом проблема. Поэтому OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками, как лучше хранить зубные щетки, чтобы одним махом решить обе эти проблемы.

Дизайнеры и експерты гигиены рекомендуют перенести хранение зубной щетки в закрытое пространство – прикрепить для нее специальную полочку к внутренней стороне дверцы любого шкафчика в ванной. Это может быть шкафчик над умывальником или под ним. Главное, чтобы щетка сохранялась в вертикальном положении и была защищена от внешних условий. Рядом можно удобно разместить зубную пасту, ирригатор, зубную нить и другие средства ухода за полостью рта.

Это не только устранит визуальный беспорядок в вашей ванной комнате, но и соберет все ваши гигиенические инструменты в одном месте. Дополнительный плюс в том, что вы не занимаете драгоценного места в шкафу. Задействуйте вертикальное пространство у двери, которое часто не приносит никакой пользы.

Проделывать дыры в дверце шкафчика для размещения такого органайзера не придется. Его можно приклеить или разместить на крючках, которые механически крепятся к дверце.

Если вы все еще не убедились, что вам стоит попробовать этот лайфхак, приведем финальный аргумент, который может решить все. В современном жилище санузлы оборудуют обычно совмещенные. А это значит, что зубная щетка в них находится вблизи унитаза. Каждый раз, когда вы сливаете в нем воду, микрокапли, в которых аж кишит от бактерий, поднимаются в воздух. Часть из них оказывается на ворсе щетки. По данным исследователей, это приводит к тому, что там скапливаются до 100 миллионов микробов. Простым ополаскиванием убрать такое количество просто невозможно. Легко разобраться с этим можно именно благодаря закрытому хранению зубных щеток.

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