Где хранить специи: в сети показали хитрый лайфхак

Кухня – вместилище тысячи мелочей, из-за чего поддерживать порядок в этой зоне жилья бывает так тяжело. К примеру, упорядочить многочисленные пакетики и баночки со специями. Они создают настоящий хаос и могут занимать много места.

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Пользователь TikTok Фрэнсис Уилсон поделилась лайфхаком, который может быстро, легко и недорого решить эту проблему. Достаточно просто разместить на кухне подвесной органайзер для обуви. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Выбрать можно пластиковый, тканевый или сетчатый органайзер – любой, который лучше подойдет к интерьеру вашей кухни. А повесить его следует не на видном месте, а, например, на задней части дверцы кладовой или кухонного шкафа. Так вы рационально используете пространство и уберете достаточно броский элемент с глаз.

Еще одно преимущество такого органайзера – он значительно дешевле стандартных настенных полок. А его монтаж при этом намного проще и быстрее. Он будет хорошо держаться, даже если подвесить его на крючках с липучкой и не сверлить специально соответствующую поверхность.

Кроме специй, в такой органайзер можно поместить немало других нужных на кухне мелочей. Зубочистки, бумажные или тканевые салфетки, чистые губки, спички и зажигалки и т.д.

Если выбрать органайзер с непрозрачными карманами, он будет смотреться в целом лучше, ведь не создаст визуального шума. Но тогда лучше разместить на каждой ячейке наклейку с обозначением, что именно хранится в этом кармане.

Кстати, аналогичным образом можно сохранять разную мелочь не только на кухне. В подобные органайзеры можно складывать кабели, запасные ключи, карты, гребешки, некоторую косметику или уходовые устройства. Этот лайфхак может пригодиться где угодно в доме.

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